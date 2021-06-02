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Зеленский внес в Раду закон об олигархах

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Украина, Среда 02 июня 2021 17:56
Зеленский внес в Раду закон об олигархах Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об олигархах. Документ зарегистрирован под №5599.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Текст законопроекта "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" пока отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Президент определил этот законопроект как неотложный. Главным по наработке является комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Так, в конце прошлой недели глава Рады Дмитрий Разумков заявил, что в стенах ВР документа еще нет, а этот законопроект готовится в Офисе президента. К процессу также привлечено Министерство юстиции.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что опубликованные в СМИ нормы якобы "законопроекта об олигархах" не являются текстом самого документа.

Так, разработку законопроекта об олигархах президент анонсировал после заседания Совета национальной безопасности и обороны еще в середине апреля.

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