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У Зеленского допускают деолигархизацию новостных служб на ТВ

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Киев, Вторник 01 июня 2021 11:53
У Зеленского допускают деолигархизацию новостных служб на ТВ Фото: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко (president gov ua)
Автор: РБК-Украина

В Украине в будущем должна пройти деолигархизация новостных служб на телеканалах. То есть крупный бизнес не будет влиять на политику через СМИ.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Мне кажется, что деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки случится в Украине. Конечно, крупный бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них (или почти все) решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться", - отметил он.

По его словам, президент Владимир Зеленский не договаривается с олигархами по телеканалам.

"Сами наши шаги показывают, что мы делаем правильные решения. Люди это видят и умеют отделять правду от фейков. В этом и есть наша задача как государства - отделять информацию от дезинформации", - сказал Тимошенко.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что в Украине появится закон об олигархах. Предполагается, что он запретит крупному бизнесу влиять на политику.

На сегодня известно, что в список олигархов могут попасть 13 человек.

"Мы имеем в виду 13 человек, которых можно отнести к олигархической среде, которые имеют большое влияние", - сказал Данилов.

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