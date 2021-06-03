"Ми стільки розмовляли про цей законопроект, а коли побачили його, виявилось, що це абсолютний "пшик". Законопроект суто популістичний, створений лише для того, щоб сказати: президент робить щось у цьому напрямку", - вважає депутат.

Вона також звертає увагу, що законопроект про олігархів значно збільшує повноваження РНБО, що є спробою влади замінити суди та правоохоронні органи Радою нацбезпеки.

Водночас за її словами, "Голос" вже два роки послідовно вимагає прийняття судової реформи. Тільки таким чином можлива справедливість для кожного українця, переконана Рудик.

"Цей законопроект надає РНБО всі функції, які мали б виконувати судова система, Антимонопольний комітет та правоохоронна система. По суті, це означає, що судової реформи не буде, адже РНБО виконуватиме функції всіх інших органів. Замість того, щоб перезапустити судову систему та створити в країні працюючі справедливі суди, президент вносить популістичний закон, який глобально нічого не змінить. Усі необхідні ініціативи вже є. Це - правоохоронна реформа, судова реформа, робота антимонопольного комітету, це зміни в законі "Про медіа", "Про надрокористування", - наголосила Рудик.

За її словами, президентський законопроект про олігархів містить велику кількість неточностей і незрозумілих пунктів. Мета документу, скоріше, не боротись з олігархами, а отримати можливість застосовувати санкції на свій розсуд.

"За цим документом, РНБО зможе визначати, за якими критеріями хтось є олігархом. Наприклад, це - особа, яка має вплив на медіа. Тобто беремо людину, в якої є 200 тисяч фоловерів на фейсбуці. Вона також є впливовою та причетна до медіа. За іншим критерієм, це може бути людина, яка підвозила їжу на Майдан, підтримувала активістські зібрання та демонстрації. Також олігархом вважатимуть людину, яка є головою політичної партії. Що далі відбуватиметься з цими "олігархами"? Їм заборонять купляти об'єкти в рамках великої приватизації, а також спонсорувати партії. Це зовсім не боротьба з олігархами", - вважає Рудик.