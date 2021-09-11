Законопроект об олигархах ничем хорошим для Украины не закончится, - Фергюсон
Проект закона об олигархах создает для Украины опасный прецедент, который ничем не закончится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий старшего научного сотрудника Института Гувера (Стэнфордский университет) Нила Фергюсона.
"Это опасный прецедент - пытаться создать исключительные законы для конкретных социальных слоев. Это уже имело плохую историю и именно в этой части света", - подчеркнул Фергюсон.
По его словам, в целом сомнительной выглядит идея принимать специальные законы для категорий граждан по социальным статусом.
"Я считаю, что это плохая идея относиться к людям по-разному согласно их социального или имущественного положения. Я говорю о тех временах, когда разные классы использовали такие слова, как "кулаки", к этим людям относились иначе - в соответствии с законом, действовавшим тогда", - добавил ученый.
Предоставляем 2 сентября Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.
Позже Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию). Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.