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Законопроект об олигархах ничем хорошим для Украины не закончится, - Фергюсон

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Киев, Суббота 11 сентября 2021 16:44
Законопроект об олигархах ничем хорошим для Украины не закончится, - Фергюсон Фото: Нил Фергюсон (liga net)
Автор: Артем Горовенко

Проект закона об олигархах создает для Украины опасный прецедент, который ничем не закончится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий старшего научного сотрудника Института Гувера (Стэнфордский университет) Нила Фергюсона.

"Это опасный прецедент - пытаться создать исключительные законы для конкретных социальных слоев. Это уже имело плохую историю и именно в этой части света", - подчеркнул Фергюсон.

По его словам, в целом сомнительной выглядит идея принимать специальные законы для категорий граждан по социальным статусом.

"Я считаю, что это плохая идея относиться к людям по-разному согласно их социального или имущественного положения. Я говорю о тех временах, когда разные классы использовали такие слова, как "кулаки", к этим людям относились иначе - в соответствии с законом, действовавшим тогда", - добавил ученый.

Предоставляем 2 сентября Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

Позже Разумков направил законопроект №5599 об олигархах в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию). Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.

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