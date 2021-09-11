Законопроект про олігархів нічим хорошим для України не закінчиться, - Ферґюсон

Проект закону про олігархів створює для України небезпечний прецедент, який нічим хороим не закінчиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар старшого наукового співробітника Інституту Гувера (Стенфордський університет) Ніла Ферґюсона.

"Це небезпечний прецедент - намагатися створити виняткові закони для конкретних соціальних верств. Це вже мало погано історію і саме у цій частині світу", - наголосив Ферґюсон.

За його словами, в цілому сумнівною виглядає ідея приймати спеціальні закони для категорій громадян за соціальним статусом.

"Я вважаю, що це погана ідея ставитися до людей по-різному відповідно до їхнього соціального чи майнового стану. Я говорю про ті часи, коли різні класи використовували такі слова, як "кулаки", до цих людей ставилися інакше - відповідно до закону, що діяв тоді", - додав науковець.