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В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах

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Вторник 07 сентября 2021 08:14
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах Фото: в Раде рассказали, когда планируют рассмотрение закона об олигархах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Два важных для президентской команды документа, намеченных на эту сессию – о деолигархизации (№5599) и наполнении бюджета (№5600). Финальное голосование за них планируется на вторую половину сентября, если к тому времени профильные комитеты успеют их подготовить.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью".

Как рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, по законопроекту об олигархах профильный комитет будет еще принимать решение, к нему внесли примерно 1,2 тысячи поправок.

"Есть спам, есть предложения по сути. Но основная архитектура этого документа меняться не будет. У поправки о передаче полномочий по ведению реестра специально созданной комиссии при НАПК невысокие шансы на принятия в зале", – отметила Кравчук.

В монобольшинстве прогнозируют, что рассмотрение этого документа вряд ли пройдет совсем гладко.

Напомним, в "Слуге народа" рассказали, когда рассмотрят законы об олигархах и налоги.

Ранее министр юстиции Денис Малюська говорил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко.

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В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
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Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью