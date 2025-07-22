Законопроект про обмеження повноважень НАБУ та САП передали на підпис президенту

Обмеження повноважень НАБУ та САП

Нагадаємо, перед розглядом законопроєкту №12414 в Раді антикорупційні відомства виступили із заявою, в якій закликають нардепів не підтримувати ініціативу.

Ухвалення закону відбулося після того, як СБУ прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. Крім того, відбулися масштабні обшуки у детективів НАБУ - для "нейтралізації російського впливу".

Європейський Союз висловив стурбованість нещодавніми діями влади щодо НАБУ та САП. Речник Європейської комісії заявив, що ЄС надає значну фінансову допомогу Україні за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні.

Що таке НАБУ і САП, чим займаються антикорупційні органи та в чому різниця - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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