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Законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП передали на подпись президенту

Фото: законопроект 12414 о НАБУ и САП передали на подпись президенту (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Верховная Рада сегодня, 22 июля, приняла законопроект №12414 об ограничении прав НАБУ и САП. Также его подписал спикер ВР Руслан Стефанчук. Таким образом, нормативный акт передан на подпись президенту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Соответствующий законопроект после дискуссий в парламенте и попыток отдельных депутатов блокировать трибуну, чтобы помешать его принятию, был поддержан в сессионном зале, законопроект поддержали 263 народных депутата.

Ключевые положения нового законопроекта

Законопроект предусматривает следующие нововведения:

  • Генеральный прокурор получает доступ ко всем уголовным производствам НАБУ;

  • Генпрокурор также сможет давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел;

  • Генпрокурор получит право закрывать производства на основании ходатайств стороны защиты;

  • Генпрокурор сможет лично подписывать подозрения высокопоставленным чиновникам;

  • руководитель САП потеряет право самостоятельно входить в состав группы прокуроров, отныне это решение будет принимать исключительно генпрокурор.

 

Ограничение полномочий НАБУ и САП

Напомним, перед рассмотрением законопроекта №12414 в Раде антикоррупционные ведомства выступили с заявлением, в котором призывают нардепов не поддерживать инициативу.

Принятие закона произошло после того, как СБУ пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с проверкой по соблюдению законодательства о государственной тайне. Кроме того, прошли масштабные обыски у детективов НАБУ - для "нейтрализации российского влияния".

Европейский Союз выразил обеспокоенность недавними действиями властей в отношении НАБУ и САП. Представитель Европейской комиссии заявил, что ЕС предоставляет значительную финансовую помощь Украине при условии прогресса в прозрачности, судебной реформе и демократическом управлении.

Что такое НАБУ и САП, чем занимаются антикоррупционные органы и в чем разница - читайте в материале РБК-Украина.

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