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Законопроект про обмеження повноважень НАБУ та САП передали на підпис президенту

Вівторок 22 липня 2025 14:48
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Законопроект про обмеження повноважень НАБУ та САП передали на підпис президенту Фото: законопроект 12414 про НАБУ і САП передали на підпис президенту (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Верховна Рада сьогодні, 22 липня, ухвалила законопроект №12414 про обмеження прав НАБУ та САП. Також його підписав спікер ВР Руслан Стефанчук. Таким чином, нормативний акт переданий на підпис президенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Відповідний законопроект після дискусій у парламенті та намагань окремих депутатів блокувати трибуну, аби завадити його прийняттю, був підтриманий у сесійній залі, законопроект підтримали 263 народних депутати.

Законопроект про обмеження повноважень НАБУ та САП передали на підпис президенту

Ключові положення нового законопроекту

Законопроєкт передбачає такі нововведення:

  • Генеральний прокурор отримує доступ до всіх кримінальних проваджень НАБУ;

  • Генпрокурор також зможе давати обов’язкові вказівки детективам та змінювати підслідність справ;

  • Генпрокурор отримає право закривати провадження на підставі клопотань сторони захисту;

  • Генпрокурор зможе особисто підписувати підозри високопосадовцям;

  • керівник САП втратить право самостійно входити до складу групи прокурорів, відтепер це рішення ухвалюватиме виключно генпрокурор.

Обмеження повноважень НАБУ та САП

Нагадаємо, перед розглядом законопроєкту №12414 в Раді антикорупційні відомства виступили із заявою, в якій закликають нардепів не підтримувати ініціативу.

Ухвалення закону відбулося після того, як СБУ прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. Крім того, відбулися масштабні обшуки у детективів НАБУ - для "нейтралізації російського впливу".

Європейський Союз висловив стурбованість нещодавніми діями влади щодо НАБУ та САП. Речник Європейської комісії заявив, що ЄС надає значну фінансову допомогу Україні за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні.

Що таке НАБУ і САП, чим займаються антикорупційні органи та в чому різниця - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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