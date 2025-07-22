Законопроект про обмеження повноважень НАБУ та САП передали на підпис президенту
Верховна Рада сьогодні, 22 липня, ухвалила законопроект №12414 про обмеження прав НАБУ та САП. Також його підписав спікер ВР Руслан Стефанчук. Таким чином, нормативний акт переданий на підпис президенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Відповідний законопроект після дискусій у парламенті та намагань окремих депутатів блокувати трибуну, аби завадити його прийняттю, був підтриманий у сесійній залі, законопроект підтримали 263 народних депутати.
Ключові положення нового законопроекту
Законопроєкт передбачає такі нововведення:
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Генеральний прокурор отримує доступ до всіх кримінальних проваджень НАБУ;
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Генпрокурор також зможе давати обов’язкові вказівки детективам та змінювати підслідність справ;
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Генпрокурор отримає право закривати провадження на підставі клопотань сторони захисту;
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Генпрокурор зможе особисто підписувати підозри високопосадовцям;
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керівник САП втратить право самостійно входити до складу групи прокурорів, відтепер це рішення ухвалюватиме виключно генпрокурор.
Обмеження повноважень НАБУ та САП
Нагадаємо, перед розглядом законопроєкту №12414 в Раді антикорупційні відомства виступили із заявою, в якій закликають нардепів не підтримувати ініціативу.
Ухвалення закону відбулося після того, як СБУ прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. Крім того, відбулися масштабні обшуки у детективів НАБУ - для "нейтралізації російського впливу".
Європейський Союз висловив стурбованість нещодавніми діями влади щодо НАБУ та САП. Речник Європейської комісії заявив, що ЄС надає значну фінансову допомогу Україні за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні.
Що таке НАБУ і САП, чим займаються антикорупційні органи та в чому різниця - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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