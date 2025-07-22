Законопроект про обмеження повноважень НАБУ та САП передали на підпис президенту

Верховна Рада сьогодні, 22 липня, ухвалила законопроект №12414 про обмеження прав НАБУ та САП. Також його підписав спікер ВР Руслан Стефанчук. Таким чином, нормативний акт переданий на підпис президенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

керівник САП втратить право самостійно входити до складу групи прокурорів, відтепер це рішення ухвалюватиме виключно генпрокурор.

Генпрокурор також зможе давати обов’язкові вказівки детективам та змінювати підслідність справ;

Генеральний прокурор отримує доступ до всіх кримінальних проваджень НАБУ;

Відповідний законопроект після дискусій у парламенті та намагань окремих депутатів блокувати трибуну, аби завадити його прийняттю, був підтриманий у сесійній залі, законопроект підтримали 263 народних депутати.

Обмеження повноважень НАБУ та САП

Нагадаємо, перед розглядом законопроєкту №12414 в Раді антикорупційні відомства виступили із заявою, в якій закликають нардепів не підтримувати ініціативу.

Ухвалення закону відбулося після того, як СБУ прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. Крім того, відбулися масштабні обшуки у детективів НАБУ - для "нейтралізації російського впливу".

Європейський Союз висловив стурбованість нещодавніми діями влади щодо НАБУ та САП. Речник Європейської комісії заявив, що ЄС надає значну фінансову допомогу Україні за умови прогресу в прозорості, судовій реформі та демократичному управлінні.

Що таке НАБУ і САП, чим займаються антикорупційні органи та в чому різниця - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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