Законопроект про мобілізацію в Україні та атака на авіацентр у РФ: новини за 9 квітня

Учора, 9 квітня, у Воронезькій області Росії було вражено центр підготовки льотчиків, а в Україні опублікували остаточний варіант законопроекту про мобілізацію з кількома нововведеннями.

Війна Росії проти України: останні новини

Дрони атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ

Вчора вночі безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області РФ. Джерела РБК-Україна повідомляють, що за атакою на навчальний авіаційний центр у Борисоглібську стояло Головне управління розвідки Міноборони. За даними джерел, є значні пошкодження головного виробничого цеху.

З відкритих джерел відомо, що там навчають льотний склад фронтової бомбардувальної та штурмової авіації РФ. У 2012 році у Борисоглібську також відкрили навчальну авіаційну базу.

Демобілізацію прибрали на прохання Умерова. Що буде у законопроекті про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію в Україні під час розгляду у другому читанні не міститиме норм про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби. Водночас у проекті залишили норми щодо обмеження прав ухилістів.

Як розповів нардеп Федір Вениславський, норму про демобілізацію виключили на прохання міністра оборони Рустема Умерова. В той же час уряду доручать розробити окремий законопроект, який регламентуватиме питання звільнення з військової служби під час дії правого режиму військового стану.

Китай за проведення мирної конференції з Україною, але хоче, щоб була і Росія

Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції з України. Але Пекін хоче, щоб також взяла участь і Росія.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І після зустрічі із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. За його словами, Пекін сподівається на якнайшвидше припинення вогню та завершення війни.

Китайський міністр також додав, що Китай підтримує скликання міжнародної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, "з рівноправною участю всіх сторін та чесним обговоренням усіх варіантів світу".

Росія почала втрачати під час запуску свої найкращі ракети, - британська розвідка

Росія почала втрачати при запуску свої найкращі ракети. Несправність могла бути спричинена проблемами у виробництві через санкції.

Як зазначається у зведенні, на фотографіях із відкритих джерел від 31 березня видно уламки ракети, що впали в поле в Саратовській області на півдні Росії. Спочатку передбачалося, що це частини українського дрону, але більш ретельний огляд показав, що уламки, швидше за все, є фрагментами російської крилатої ракети повітряного базування AS-23a KODIAK (натовське позначення для ракет Х-101, Х-102).

ГУР: Росія зімітувала атаку дронів на ЗАЕС і спробувала звинуватити Україну

Російські окупанти вирішили зімітувати удар по Запорізькій атомній електростанції за допомогою дронів. Вони спробували звинуватити у цьому українських захисників.

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, зараз спостерігається нова хвиля провокацій з боку Росії щодо ЗАЕС. У цьому немає нічого нового. Метою таких провокацій є звинувачення України.

Юсов нагадав, що саме росіяни окупували Запорізьку АЕС та розмістили там війська та техніку, замінували територію станції, а також регулярно проводять там запуски ударних дронів.

США передали Україні зброю та боєприпаси, вилучені під час перевезення до Ємену

Сполучені Штати передали Україні 5 тисяч автоматів та понад 500 тисяч патронів , які були вилучені під час перевезення до Ємену.

Наголошується, що уряд США отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року внаслідок цивільного конфіскаційного позову Міністерства юстиції до Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КСІР).

"Спочатку ці боєприпаси були вилучені Центральним командуванням США та військово-морськими силами партнерів із чотирьох окремих транзитних суден без громадянства в період з 22 травня 2021 року по 15 лютого 2023 року.