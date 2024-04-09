США передали Україні зброю та боєприпаси, вилучені під час перевезення до Ємену

Сполучені Штати передали Україні 5 тисяч автоматів і понад 500 тисяч набоїв, які було вилучено під час перевезення до Ємену.

Про це заявило Центральне командування Збройних сил США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення CENTCOM у Twitter.

"Спочатку ці боєприпаси вилучило Центральне командування США і військово-морські сили партнерів із чотирьох окремих транзитних суден без громадянства в період із 22 травня 2021 року до 15 лютого 2023 року. Боєприпаси було передано КВІР хуситів у Ємені в порушення резолюції 2216 Ради Безпеки ООН", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що уряд США отримав право власності на ці боєприпаси 1 грудня 2023 року внаслідок цивільного конфіскаційного позову Міністерства юстиції до Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР).

У командуванні вважають, що ця зброя допоможе Україні захиститися від вторгнення Росії.

"4 квітня 2024 року уряд США передав українським збройним силам понад 5 000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 000 набоїв калібру 7,62 мм. Цієї кількості боєприпасів достатньо, щоб оснастити стрілецькою зброєю одну українську бригаду", - йдеться в повідомленні.

Допомога Україні від США

США вже кілька місяців практично не надають Україні військової допомоги. Причиною є те, що Конгрес не ухвалив законопроєкт із відповідним фінансуванням.

У лютому Сенат США схвалив документ, яким пропонується виділити близько 60 млрд доларів на допомогу Україні. Але він "застряг" у Палаті представників.

Спікер Палати Майк Джонсон відмовляється виносити ініціативу голосування. Він пропонує змінити деякі норми законопроєкту, зокрема, це стосується допомоги в кредит.

Нещодавно Politico писало про те, що адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори з Джонсоном щодо просування законопроєкту з грошима для України.

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