Росіяни вдарили по промзоні Слов'янська, є поранені. Очільник міста звернувся до жителів
Російська армія сьогодні, 9 квітня, вдарила по Слов'янську в Донецькій області. Жителям міста найближчими днями краще залишатися вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха і голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Сьогоднішній день у Слов'янську проходить неспокійно. Два прильоти. Промзона", - сказав глава міста.
За його словами, постраждали двоє людей, вони дістали поранення ніг.
Лях наголосив на збільшенні кількості обстрілів у сусідніх громадах, а Слов'янськ уперше за довгий час обстріляли вдень, у годину пік.
"Тому прошу відповідально ставитися до питань безпеки. Найближчими днями без нагальної потреби краще не виходити з дому", - повідомив очільник міста.
Поранених стало більше
Філашкін повідомив, що троє людей були поранені в Слов'янську.
"Околиці міста зазнали обстрілу сьогодні вдень - поранення отримали троє людей 53, 64 і 66 років", - написав він.
За його словами, усі отримали необхідну медичну допомогу і відмовилися від госпіталізації.
Росіяни обстрілюють населені пункти України
Сьогодні окупанти вдарили по Костянтинівці в Донецькій області. Загинула одна людина, ще троє були поранені.
Також ворог вдарив по Харкову, там окупанти влучили по підприємству. Унаслідок цього постраждали троє людей.
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