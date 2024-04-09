"Бук", "Тунгуска" і не тільки. СБУ відзвітувала про ураження ворожих систем ППО (відео)
Сили оборони України продовжують знищувати ворожу техніку. За тиждень окупанти позбулися кількох систем ППО, а саме "Бук" і "Тунгуска".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
"Бійці СБУ за тиждень знищили на фронті партію російських систем ППО", - йдеться в повідомлення спецслужби.
Зазначається, що окупанти позбулися:
- 2 ЗРК "Бук" різних модифікацій та одну станцію виявлення цілей ЗРК "Бук";
- 2 ЗРК "ТОР-М2";
- ЗРК "Стріла-10";
- ЗГРК "Тунгуска".
Ситуація на фронті
Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Новопавлівському напрямку, окупанти 26 разів намагалися прорвати оборону наших військ.
А втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 9 квітня, становлять 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 449 250 військових.
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