"Бук", "Тунгуска" і не тільки. СБУ відзвітувала про ураження ворожих систем ППО (відео)

Сили оборони України продовжують знищувати ворожу техніку. За тиждень окупанти позбулися кількох систем ППО, а саме "Бук" і "Тунгуска".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

"Бійці СБУ за тиждень знищили на фронті партію російських систем ППО", - йдеться в повідомлення спецслужби.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Новопавлівському напрямку, окупанти 26 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

А втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 9 квітня, становлять 850 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 449 250 військових.

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