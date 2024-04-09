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Росіяни ударили з РСЗВ по Чернігівській області: є жертва

Вівторок 09 квітня 2024 18:24
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Росіяни ударили з РСЗВ по Чернігівській області: є жертва Фото: російські артилеристи (mil.ru)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 9 квітня, російські окупанти обстріляли Семенівку в Чернігівській області. Відомо про одну жертву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у Telegram.

"Щойно російські терористи вчергове обстріляли Семенівку. Використовують артилерію та РСЗВ", - йдеться в повідомленні.

За даними Нацполіції, росіяни завдали масованого удару по центру Семенівки. В результаті атаки загинула одна жінка та поранено чоловіка. Також було пошкоджено близько 10 цивільних будівель.

Реактивна система залпового вогню (РСЗВ) - один із типів артилерійських систем, призначений для ураження відкритої й укритої живої сили противника, неброньованої техніки та бронетранспортерів.

Обстріли Чернігівської області

Російські війська на прикордонні Чернігівської області застосувують безпілотники із запалювальною сумішшю, які спричиняють пожежі.

Нагадаємо, російський дрон атакував маршрутку з людьми в Чернігівській області 22 березня. Внаслідок атаки було поранено трьох людей.

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