Виведений із ладу на Балтиці корабель Росія хотіла перекинути в Чорне море, - ГУР

Російський ракетний корабель "Серпухов", який був виведений із ладу на Балтиці, розглядався для перекидання в Чорне море через втрату частини Чорноморського флоту.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

"Враховуючи втрати Чорноморського флоту, такі сценарії компенсації розглядаються ворогом. Але перекидання суден досить ускладнене. Зрозуміло, що Туреччина не пропускає військові кораблі. Інші шляхи логістичні існують, але вони складні і довгі", - сказав він.

За його словами, те, що корабель вигорів, означає, що судно залишається на плаву, але сучасне обладнання технологічне виведене з ладу, пошкоджене, і для того, щоби відремонтувати судно, треба тривалий час.

Для військових об’єктів на території РФ безпечних місць немає, додав представник ГУР.

"У будь-якому випадку розширення фактично театру бойових дій для російських флотів - це добрі новини", - сказав Юсов.

Пожежа на кораблі

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російський ракетний корабель "Серпухов" 7 квітня було виведено з ладу внаслідок пожежі. У розвідці уточнили, що вогонь повністю знищив засоби зв'язку та автоматизації корабля.

Інцидент стався на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області РФ.

Британська розвідка раніше повідомляла, що військове відомство Росії шукає способи зберегти флот у Чорному морі. Операції кораблів обмежені, а захист від дронів посилено.