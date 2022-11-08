За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів

Акції п'яти стратегічних підприємств України із 6 листопада повністю перейшли державі в особі Міністерства оборони. Це сталося за рішенням Ставки верховного головнокомандувача в рамках закону про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах воєнного стану.

Міноборони були передані акції "Укрнафти", "Укртатнафти", "АвтоКрАЗу", "Мотор Січі" та "Запоріжтрансформатора". "Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, робляться згідно з чинними законами та допоможуть забезпечити нагальні потреби нашого сектору оборони", – заявив президент Володимир Зеленський.

Про вилучення акцій у колишніх власників стало відомо вдень, 7 листопада, з рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), яка виконала рішення про примусове відчуження акцій у власність держави. Акції в рамках закону та рішення Ставки будуть вилучені не лише у мажоритарних, а й у міноритарних акціонерів.

АТ "Мотор Січ" - авіаційне підприємство В'ячеслава Богуслаєва, якого у жовтні було затримано СБУ за підозрою у роботі на Російську Федерацію. Займається розробкою та виробництвом двигунів для авіаційної техніки.

В "Укрнафті" 50%+1 акція належать НАК "Нафтогаз України", а 42% - компаніям, пов'язаним з Ігорем Коломойським, решта акцій у міноритарних акціонерів. Компанія займається видобутком нафти та газу та транспортуванням нафти та нафтопродуктів.

Коломойському та Геннадію Боголюбову належить близько 60% акцій "Укртатнафти", яка володіє Кременчуцьким НПЗ, решта – у НАК.

"АвтоКрАЗ" виготовляє великовантажні автомобілі, ним донедавна володів бізнесмен Костянтин Жеваго. 2021 року українське бюро Інтерполу подало його до міжнародного розшуку у справі про розтрату 113 млн доларів банку "Фінанси та Кредит", який визнано неплатоспроможним.

"Запоріжтрансформатор" - компанія бізнесмена Костянтина Григоришина виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Наразі підприємство не працює.

За інформацією РБК-Україна від кількох джерел, колишні власники акцій підприємств, у тому числі Ігор Коломойський, не були заздалегідь поінформовані про примусове вилучення майна, тому для них рішення було несподіваним.

Фактично вилучення майна на користь держави відбувається вже вдруге останні два роки. У лютому 2021 року схожим чином надійшли з нафтопродуктопроводом "Самара-Західний напрямок" ( "труба Медведчука" ). Але тоді основою передачі держави було рішення РНБО.

Тепер усі п'ять підприємств працюватимуть на оборону, оскільки їхня продукція є критично необхідною для армії та енергетичного сектору, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Ці підприємства мають працювати 24/7", - зазначив він і запевнив, що для колективів нічого не зміниться, хіба що роботи побільшає.

"Буде більше замовлень та гарантій від держави щодо виробництва. Ті підприємства, які не працювали – їхню роботу буде відновлено", – сказав прем'єр на брифінгу в понеділок.

Якщо говорити про "Укрнафту" та "Укртатнафту", то, за оцінкою директора "Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, після передачі акцій держава контролюватиме понад 600 АЗС і стане №2 на ринку за кількістю станцій після групи "Приват" .Інше питання, навіщо Міноборони цілий НПЗ.

"У держави є НАК та "Укрзалізниця", які можуть привезти будь-який обсяг (нафтопродуктів – ред). Крім того, на ринку більш ніж достатньо нафтопродуктів", - зазначив експерт. До того ж, Кременчуцький НПЗ, який належить "Укртатнафті", зруйнований і для його відновлення потрібні мільйони доларів.

Куюн вважає, що уряд має механізми, як перевести роботу заводу виключно на військові потреби без будь-яких змін власності. "Наскільки відомо, поки завод працював, він продавав пальне армії фактично за собівартістю", – зазначив він.

Олексій Данілов (Фото: GettyImages)

Заступник директора ІК Dragon Capital Сергій Фурса також не зовсім розуміє, навіщо забирати акції "Укрнафти", коли держава в цій компанії має більшість голосів. "Якщо вже вирішили, що це вкрай важливо – контролювати "Укрнафту" у зв'язку з енергетичною безпекою країни, то що заважає керувати компанією, особливо в умовах воєнного часу, коли можна просто завести туди свій менеджмент", - запитує експерт.

Крім того, після передачі державі "Укрнафти" та "Укртатнафти" вартість активів "Нафтогазу" скоротиться майже на 15 млрд гривень, зазначив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Менеджмент компаній зміниться

Якщо колективи всіх п'яти підприємств продовжать свою роботу, керівництво зміниться вже найближчим часом. Ще одним рішенням НКЦПФР спростило порядок проведення зборів акціонерів для компаній зі 100% держвласності, що дозволить негайно розпочати управління компаніями.

На сьогоднішній день, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, загальні збори акціонерів уже пройшли, сформовано наглядові ради компаній, які призначатимуть новий менеджмент усіх п'яти підприємств.

РБК-України вдалося дізнатися, хто увійшов до складу наглядової ради двох компаній.

"Укрнафта": Наталія Бойко – радник прем'єр-міністра, колишній заступник міністра енергетики та член наглядової ради НАК "Нафтогаз Україна"; Роза Тапанова – з квітня 2021 року член спостережної ради Ощадбанку; Олександр Грибан – заступник міністра економіки України; Андрій Гота – керівник Кабінету керівника Офісу президента; Дмитро Абрамович – до червня 2021 року працював заступником міністра інфраструктури.

"Укртатнафта": Фарід Сафаров – заступник міністра енергетики; Ольга Батова – раніше працювала першим заступником голови ФДМ; Арсен Ільїн – член НКЦПФР; Дмитро Павлов та Андрій Смолін.

Екс-власникам належить компенсація

Не виключено, що деякі підприємства державі віддані лише на час військового стану, а потім будуть повернуті або ж колишнім власникам акцій виплатять компенсації. За законом, на це відводиться 5 років.

"Компенсація за примусово відчужене майно в умовах правового режиму військового стану з наступним повним відшкодуванням його вартості здійснюється протягом наступних п'яти бюджетних періодів", - йдеться у ст.10 закону про примусове відчуження майна.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив таку можливість. "По завершенню військового стану відповідно до вимог закону, зазначені активи можуть бути повернені власникам або їм може бути відшкодовано вартість", - сказав Данілов.

Напевно, згодом колишнім власникам акцій – і мажоритарним та міноритарним, доведеться компенсувати вартість відібраного майна або повертати його, зазначив незалежний консультант з корпоративного управління Олександр Лисенко. Але він вважає, що далеко не всі повинні мати право на них розраховувати, маючи на увазі колишнього власника "Мотор Січі" Богуслаєва.

"Я не думаю, що ми маємо щось компенсувати людям, які допомагали Російській Федерації", - зазначив юрист. Він вважає, що можна було б ухвалити рішення щодо "Мотор Січі" без можливості Богуслаєва розраховувати потім на компенсацію.

Ще у квітні Рада ухвалила зміни до закону про вилучення активів російських резидентів , який дозволяє вилучати майно і в українських колаборантів, але документ досі не набув чинності, оскільки не підписаний президентом.

"Законопроект ще у квітні мав стати законом, але він уже більше півроку чекає на підпис президента, хоча Конституція дає на це 15 днів. Якби цей закон діяв, то можна було піти іншим шляхом, принаймні щодо Богуслаєва точно. Тоді він не міг би навіть претендувати на якусь компенсацію", - переконаний Лисенко.

Міністр оборони Олексій Резніков, прем'єр Денис Шмигаль та секретарь РНБО Олексій Данілов (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Окреме питання – це компенсація Коломойському та іншим акціонерам за втрату акцій "Укрнафти". Ще наприкінці минулого року компанію планували поділити між державою та приватними акціонерами, але так і не встигли. Нині це питання стало неактуальним.

"Ніхто нічого ділити, звичайно ж, не буде після вилучення акцій на користь держави. Це питання вже не актуальне", - сказав співрозмовник видання, знайомий з деталям процесу.

Поділом компанії намагалися припинити всі судові справи, що тривають з 2018 року і закрити питання про компенсацію вартості понад 8 млрд. кубометрів газу, відібраних без оплати НАК "Нафтогаз України" ще у 2007-2011 роках.

На думку Лисенка, судові рішення, прийняті раніше з цього питання, можуть бути використані сторонами вже в процесі розгляду потенційних справ про компенсацію.

Коментуючи рішення щодо вилучення акцій підприємств, президент Зеленський не виключив, що у власність держави можуть перейти і інші компанії. "Я не виключаю також інших подібних рішень", – сказав глава держави, не уточнивши, що саме має на увазі – примусове вилучення чи націоналізація.

Тим часом вже незабаром можливе рішення про націоналізацію "Альфа-Банку України" , акціонерами якого є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Андрій Косогоров і Петро Авен.