Альфа-Банк Україна віддадуть державі? Що чекає вкладників і чому згоден Фрідман

Росіяни остаточно залишають банківську систему України – Альфа-Банк, підконтрольний олігарху Михайлу Фрідману, переходить державі. Докладніше про очікувану націоналізацію – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Один із найбільших комерційних банків країни – Альфа-Банк Україна – найближчим часом може змінити власників. Наразі фінустанова майже на 90% належить російським бізнесменам. Але вже триває підготовка до націоналізації банку. І хоча офіційно про це не повідомляється, чутки про перехід Альфи під крило Мінфіну активно обговорюються вже кілька тижнів.

Закон, який дозволить провести націоналізацію банку, було ухвалено 6 жовтня, а за кілька днів направлено на підпис президенту. У документі, певна річ, конкретний банк не згадується. Однак і розробники, і чи не весь банківський сектор розуміють, що йдеться саме про цю фінустанову.

Що випливає із закону? Передача банку проходитиме за стандартною процедурою – його віднесуть до категорії неплатоспроможних із подальшим викупом за 1 гривню. Відшкодування вартості акцій акціонерам (якщо аудитори вирішать, що пакет коштував понад 1 гривню) буде можливим лише після компенсації збитків Україні від РФ і виключно за рахунок цих коштів.

Сама процедура націоналізації може бути подібною до тієї, яку пройшов ПриватБанк у 2016 році. Відмінність у тому, що цього разу докапіталізацію банку з боку держави не робитимуть – тоді як до "Привату" довелося "заливати" з держбюджету понад 155 млрд гривень. Але продаж "Альфи" Мінфіну проводитиметься незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу в день ухвалення рішення.

Навіщо націоналізувати Альфу?

Альфа-Банк Україна входить до десятки найбільших системних банків країни з капіталом понад 100 млрд грн. Він був заснований у 1992 році та під нинішнім брендом працює з 2001 року. Юридично він не пов'язаний з російською "Альфою", але має тих самих акціонерів.

Майже на 90% акцій банку володіють російські бізнесмени Андрій Косогов (40,96%), Михайло Фрідман (майже 32,86%) та Петро Авен (12,4%). Ще 9,9% акцій належать банку UniCredit та майже 3,9% – компанії The Mark Foundation for Cancer Research.

Щодо Фрідмана санкції з боку України було запроваджено наприкінці вересня. І за кілька днів було заарештовано його активи на 2 млрд гривень.

Михайло Фрідман (Фото: GettyImages)

Питання про закриття української "Альфи" неодноразово порушувалося ще з 2014 року. На решту російських банків, які мали прямий зв'язок з Росією – МП Банк (Сбербанк РФ) та Промінвестбанк, Україна наклала санкції у 2017 році, а з початком активних військових дій у лютому поточного року їхні ліцензії були анульовані Нацбанком.

"Альфу" тоді вирішили не чіпати, віднісши до категорії банків із іноземним капіталом. Адже формально власниками українського банку виступають офшорні компанії, а не російські юрособи. Але буквально після введення санкцій щодо російських олігархів із боку США ця тема знову стала актуальною.

Колишній глава НБУ Кирило Шевченко у квітні в інтерв'ю ЕП заявляв, що на відміну від "Сбера" та Промінвесту, Альфа-Банк Україна є окремою юридичною особою і не пов'язана з російським Альфа-Банком, тому й не підпадає під міжнародні санкції.

Крім того, він більш значущий, ніж інші російські банки, які працювали в Україні, оскільки в "Альфі" зосереджено 48 млрд. гривень вкладів громадян і 24 млрд. - бізнесу. Але акціонери повинні шукати вихід із ситуації, зазначив Шевченко, не виключивши продаж банку іншим власникам.

Наприкінці вересня посол України в США Оксана Маркарова заявила про необхідність України синхронізувати санкції зі своїми партнерами, маючи на увазі передусім США. У посольстві США в Україні заявили, що дії, які Вашингтон і понад 30 його союзників і партнерів зробили з того часу, як Путін вирішив розпочати агресивну війну проти України, покликані посилювати одна одну. У відповідь на звірства, здійснені російськими військами в Бучі та інших містах в Україні, зазначається у коментарі посольства, США запровадили повну блокаду Альфа-Банку та шістьох його дочірніх компаній та п'яти асоційованих.

"Сполучені Штати та понад 30 союзників і партнерів по всьому світу запровадили найдієвіші, скоординовані та широкомасштабні економічні обмеження в історії – поки Кремль продовжує свою жорстоку війну проти України та її народу, ми єдині з нашими союзниками та партнерами у тому, щоб змусити Росію заплатити дорожчу ціну", – йдеться у коментарі посольства на запит РБК-Україна.

Фрідман запропонував альтернативу

Зрозумівши, що націоналізація неминуча, російський акціонер Фрідман вирішив спрацювати на випередження та запропонував альтернативний варіант. У листі на ім'я голови НБУ Андрія Пишного він запропонував влити в капітал банку 1 млрд. доларів або добровільно віддати банк. Тобто віддати акції без застосування закону, а просто за власним бажанням.

В українській "Альфі" РБК-Україна підтвердили таку пропозицію від Фрідмана. Але обидва варіанти можна вважати практично нереалізованими. Поповнення капіталу пропонується провести за рахунок заморожених санкціями коштів. Коли їх розморозять – сказати практично неможливо. А ось варіант добровільної передачі акцій виглядає досить ризиковано з юридичної точки зору, вважає радник Офісу президента Вікторія Страхова, яка була активним учасником націоналізації ПриватБанку у 2016 році.

"Цей варіант можливий, але юридично він може виявитися дуже затратним та ризикованим", - заявила вона. Справа в тому, що акціонери можуть пізніше заявити, що діяли виходячи з поточної ситуації, та оскаржити передачу акцій. Особливо якщо вони будуть успішні в оскарженні санкцій в інших юрисдикціях.

Але один із співавторів законопроекту, народний депутат Ярослав Железняк вважає, що лист Фрідмана підтверджує, що акціонери в принципі не чинитимуть опір будь-якому рішенню, яке прийме Україна з приводу банку.

Якщо говорити про поповнення капіталу банку, то на сьогодні це питання не є найактуальнішим, вважає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків. Зараз в умовах гарячої фази війни проблеми мають практично всі банки, каже він. "Якщо брати системні банки, то я не думаю, що "Альфа" краща чи гірша за інших. У всіх у них зараз є проблеми з капіталом – у когось більше у когось менше. І вони тільки наростатимуть", – упевнений. аналітик.

Що буде з банком та з вкладами?

Після націоналізації "Альфа" може стати п'ятим державним банком – після Ощадбанку, Укргазбанку, ПриватБанку та Укрексімбанку. І частка держбанків у результаті суттєво зросте – з 54% до майже 70%. При тому, що ще не відомо, чи всі акції передадуть державі або лише ті, якими володіють росіяни. Це питання до Нацбанку, але поки що він не давав коментарів на цю тему.

Збільшення частки держбанків за умов війни не найстрашніше, що може статися у банківській системі України, зазначили експерти, з яким спілкувалося видання.

На думку Страхової, як варіант – банк після націоналізації можуть приєднати до одного з держбанків, наприклад, до Ощадбанку чи потім виставити на продаж. А Демків вважає, що питання продажу банку може виникнути не зараз, а вже після закінчення війни.

Націоналізація банку проходитиме не через проблеми у фінансовій установі, а насамперед у рамках санкцій щодо російського бізнесу, який є акціонером банку, тому з вкладами нічого не станеться, вважає Желєзняк.

"Всі вклади будуть гарантовані державою. І якщо говорити про "Альфу", то якби я був би вкладником цього банку, я б взагалі не хвилювався з цього приводу", - сказав Железняк.

Демків також вважає, що жодних проблем очікувати не варто. "Уряд вже має досвід націоналізації ПриватБанку. Так що з вкладами українців нічого не станеться. Проблеми можуть бути тільки з офшорами. Напевно компанії іноземної юрисдикції, які тримали гроші в банку, можуть бути пов'язані з колишніми акціонерами, і за законом їхні вклади будуть конвертовані у капітал. Тож, можливо, через це можуть бути якісь суди", - зазначив Демків.

І хоча закон передано до Офісу президента ще тиждень тому, але досі не підписано Володимиром Зеленським, очікувати що рішення буде змінено підстав нема. Співрозмовники видання, які знайомі з процесом, кажуть, що закон може бути підписаний незабаром.