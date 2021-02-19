СНБО поручил вернуть государству "трубу Медведчука"

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского поручила вернуть в государственную собственность нефтепровод "Самара - Западное направление". По территории Украины проходит 1433 км нефтепровода.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Данилов, в настоящее время нефтепроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины. При этом никакой приватизации не проходило.

Как отмечается в сообщении пресс-службы президента, решением СНБО от 2015 года Кабинету министров было поручено принять необходимые меры для сохранности и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей длиной 1433 км, которые проходят через территорию Украины.

"Однако более чем за пять лет правительство не обеспечило надлежащей защиты имущественных интересов государства и доказывания в судах различных инстанций права государства на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов. Вследствие этого государственная собственность оказалась в руках двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины", - говорится в сообщении.

Рассмотрев этот вопрос, СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народа Украины. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках, отметили в пресс-службе.

Напомним компанией "ПрикарпатЗападтранс" владеют белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Последнего связывают с окружением Медведчука. "ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует около 800 км нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", по которому дизельное топливо из России и Беларуси качают для Украины и транзита в Европу.

Как сообщало РБК-Украина, СНБО ввело санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма.

Отметим, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда лиц, которые могут быть причастны к финансированию терроризма на Донбассе. В частности, в списке в общей сложности фигурируют 8 человек.