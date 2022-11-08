По закону военного времени. Зачем государству контроль над компаниями олигархов

Акции пяти стратегических предприятий Украины с 6 ноября полностью перешли государству в лице Министерства обороны. Это произошло по решению Ставки верховного главнокомандующего в рамках закона о передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях военного положения.

Минобороны были переданы акции "Укрнафты", "Укртатнафты", "АвтоКрАЗа", "Мотор Сичи" и "Запорожтрансформатора". "Такие шаги, необходимые для нашего государства в условиях войны, предпринимаются согласно действующим законам и помогут обеспечить насущные потребности нашего сектора обороны", – заявил президент Владимир Зеленский.

Об изъятии акций у прежних владельцев стало известно днем, 7 ноября из решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая исполнила решение о принудительном отчуждении акций в собственность государства. Акции в рамках закона и решения Ставки будут изъяты не только у мажоритарных, но и у миноритарных акционеров.

АО "Мотор Сич" – авиационное предприятие Вячеслава Богуслаева, который в октябре был задержан СБУ по подозрению в работе на Российскую Федерацию. Занимается разработкой и производством двигателей для авиационной техники.

В "Укрнафте" 50%+1 акция принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", а 42% – компаниям, связанным с Игорем Коломойским, остальные акции у миноритарных акционеров. Компания занимается добычей нефти и газа и транспортировкой нефти и нефтепродуктов.

Коломойскому и Геннадию Боголюбову принадлежит около 60% акций "Укртатнафты", которая владеет Кременчугским НПЗ, остальная доля – у НАК.

"АвтоКрАЗ" производит большегрузные автомобили, им до недавнего времени владел бизнесмен Константин Жеваго. В 2021 году украинское бюро Интерпола подало его в международный розыск по делу о растрате 113 млн долларов банка "Финансы и Кредит", признанного неплатежеспособным.

"Запорожтрансформатор" – компания бизнесмена Константина Григоришина производит трансформаторное и реакторное оборудование. На данный момент предприятие не работает.

По информации РБК-Украина от нескольких источников, прежние владельцы акций предприятий, в том числе и Игорь Коломойский, не были заранее проинформированы о принудительном изъятии имущества, поэтому для них решение было неожиданным.

Фактически изъятие имущества в пользу государства происходит уже во второй раз за последние два года. В феврале 2021 года похожим образом поступили с нефтепродуктопроводом "Самара-Западное направление" ("труба Медведчука"). Но тогда основанием для передачи государство было решение СНБО.

Теперь все пять предприятий будут работать на оборону, поскольку их продукция критически необходима для армии и энергетического сектора, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Эти предприятия должны работать 24/7", – отметил он и заверил, что для коллективов ничего не изменится, разве что работы станет больше.

"Будет больше заказов и гарантий от государства касаемо производства. Те предприятия, которые не работали – их работа будет возобновлена", – сказал премьер на брифинге в понедельник.

Если говорить об "Укрнафте" и "Укртатнафте", то, по оценке директора "Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, после передачи акций государство будет контролировать более 600 АЗС и станет №2 на рынке по количеству станций после группы "Приват". Другой вопрос, зачем Минобороны целый НПЗ.

"У государства есть НАК и "Укрзализныця", которые могут привезти любой объем (нефтепродуктов – ред). Кроме того, на рынке более чем достаточно нефтепродуктов", - отметил эксперт. К тому же Кременчугский НПЗ, который принадлежит "Укртатнафте", разрушен и для его восстановления нужны миллионы долларов.

Куюн считает, что у правительства есть механизмы, как перевести работу завода исключительно на военные нужды без каких-либо изменений собственности. "Насколько известно, пока завод работал, он продавал горючее армии фактически по себестоимости", – отметил он.

Алексей Данилов (Фото: GettyImages)

Заместитель директора ИК Dragon Capital Сергей Фурса также не совсем понимает, зачем забирать акции "Укрнафты", когда у государства в этой компании и так большинство голосов. "Если уже решили, что это крайне важно – контролировать "Укрнафту" в связи с энергетической безопасностью страны, то что мешает управлять компанией, особенно в условиях военного времени, когда можно просто завести туда свой менеджмент", - задается вопросом эксперт.

Кроме того, после передачи государству "Укрнафты" и "Укртатнафты" стоимость активов "Нафтогаза" сократится почти на 15 млрд гривень, отметил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Менеджмент компаний сменится

Если коллективы всех пяти предприятий продолжат свою работу, то руководство сменится уже в ближайшее время. Еще одним решением НКЦБФР упростило порядок проведения сборов акционеров для компаний со 100% госсобственности, что позволит без промедления начать управление компаниями.

На сегодняшний день, по словам министра обороны Алексея Резникова, общие сборы акционеров уже прошли, сформированы наблюдательные советы компаний, которые и будут назначать новый менеджмент всех пяти предприятий.

РБК-Украины удалось узнать, кто вошел в состав набсоветов двух компания.

"Укрнафта": Наталья Бойко – советник премьер-министра, бывший замминистра энергетики и член набсовета НАК "Нафтогаз Украина"; Роза Тапанова – с апреля 2021 года член набсовета Ощадбанка; Александр Грибан – заместитель министра экономики Украины; Андрей Гота – руководитель Кабинета руководителя Офиса президента; Дмитрий Абрамович – до июня 2021 года работал заместителем министра инфраструктуры.

"Укртатнафта": Фарид Сафаров – заместитель министра энергетики; Ольга Батова – ранее работала первым заместителем главы ФГИ; Арсен Ильин – член НКЦБФР; Дмитрий Павлов и Андрей Смолин.

Экс-владельцам положена компенсация

Не исключено, что некоторые предприятия государству преданы только на время военного положения, а затем будут возвращены или же прежним владельцам акций выплатят компенсации. По закону на это отводится 5 лет.

"Компенсация за принудительно отчужденное имущество в условиях правового режима военного положения с последующим полным возмещением его стоимости осуществляется в течение следующих пяти бюджетных периодов", - говорится в ст.10 закона о принудительном отчуждении имущества.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил такую вероятность. "По завершению военного положения в соответствии с требованием закона, указанные активы могут быть возвращены собственникам или им может быть возмещена стоимость", – сказал Данилов.

Наверняка со временем бывшим владельцам акций – и мажоритарным и миноритарным, придется компенсировать стоимость отобранного имущества или возвращать его, отметил независимый консультант по корпоративному управлению Александр Лысенко. Но он считает, что далеко не все должны иметь право на них рассчитывать, имея в виду бывшего владельца "Мотор Сичи" Богуслаева.

"Я не думаю, что мы должны что-то компенсировать людям, которые помогали Российской Федерации", - отметил юрист. Он считает, что можно было бы принять решение по "Мотор Сичи" без возможности Богуслаева рассчитывать потом на компенсацию.

Еще в апреле Рада приняла изменения в закон об изъятии активов российских резидентов, который позволяет изымать имущество и у украинских коллаборантов, но документ до сих пор не вступил в силу, поскольку не подписан президентом.

"Законопроект еще в апреле должен был стать законом, но он уже больше полугода ожидает подписи президента, хотя Конституция дает на это 15 дней. Если бы этот закон действовал, то можно было пойти другим путем, во всяком случае в отношении Богуслаева точно. Тогда он бы не мог даже претендовать на какую-то компенсацию", - убежден Лысенко.

Министр обороны Алексей Резников, премьер Денис Шмыгаль и секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Отдельный вопрос – это компенсация Коломойскому и другим акционерам за потерю акций "Укрнафты". Еще в конце прошлого года компанию планировали разделить между государством и частными акционерами, но так и не успели. Сейчас этот вопроса стал неактуальным.

"Никто ничего делить, конечно же, не будет после изъятия акций в пользу государства. Этот вопрос уже не актуален", - сказал собеседник издания, посвященный в детали процесса.

Разделением компании пытались прекратить все судебные разбирательства, длящиеся с 2018 года и закрыть вопрос с компенсацией стоимости более 8 млрд кубометров газа, отобранных без оплаты НАК "Нафтогаз Украины" еще в 2007-2011 годах.

По мнению Лысенко, судебные решения принятые ранее по этому вопросу могут быть использованы сторонами уже в процессе рассмотрения потенциальных дел о компенсации.

Комментируя решение об изъятии акций предприятий, президент Зеленский не исключил, что в собственность государства могут перейти и другие компании. "Я не исключаю также других подобных решений", – сказал глава государства, не уточнив, что именно имеется в виду – принудительное изъятие или национализация.

Между тем, уже в скором времени возможно решение о национализации "Альфа-Банка Украина", акционерами которого являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Андрей Косогоров и Петр Авен.