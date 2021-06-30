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Закон Зеленского об олигархах: комитет Рады по нацбезопасности принял решение

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Украина, Среда 30 июня 2021 17:28
Закон Зеленского об олигархах: комитет Рады по нацбезопасности принял решение Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение по законопроекту президента Владимира Зеленского об олигархах. ВР рекомендуют одобрить его за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета в Facebook.

Комитет рекомендовал парламенту принять документ за основу и сократить срок подготовки ко второму чтению. Такое решение поддержали 9 членов комитета, "против" проголосовали 4 нардепа и один воздержался.

Кроме того, члены комитета рекомендовали ВР отклонить три альтернативных законопроекта №№ 5599-1-5599-3.

Как писало РБК-Украина, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Верховная рада рассмотрит закон президента Владимира Зеленского об олигархах 1 июля на внеочередном заседании.

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать законопроект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

Больше о планах президента по олигархам читайте в нашем материале "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".

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Владимир Зеленский олигархи Верховная рада
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