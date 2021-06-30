Закон Зеленського про олігархів: комітет Ради з нацбезпеки прийняв рішення

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення по законопроекту президента Володимира Зеленського про олігархів. ВР рекомендують схвалити його за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету в Facebook.

Комітет рекомендував парламенту ухвалити документ за основу та скоротити срок підготовки до другого читання. Таке рішення підтримали 9 членів комітету, "проти" проголосували 4 нардепи та один утримався.

Крім того, члени комітету рекомендували ВР відхилити три альтернативні законопроекти №№ 5599-1-5599-3.