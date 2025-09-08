ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Наслідки відчують всі кияни": Продан закликала ветувати закон про вилучення 8 млрд у столиці

Київ, Понеділок 08 вересня 2025 18:06
UA EN RU
"Наслідки відчують всі кияни": Продан закликала ветувати закон про вилучення 8 млрд у столиці Фото: Оксана Продан закликала ветувати закон про вилучення 8 млрд у Києва (GettyImages)
Автор: Сергій Новіков

Закон про зміни до держбюджету, який вилучає у Києва 8 млрд грн, руйнує структуру, вибудовану Бюджетним кодексом. Наслідки цього відчує на собі кожен мешканець столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю голови Асоціації міст України Оксану Продан.

"Народні депутати схвалили закон про зміни до держбюджету на 2025 рік і вилучили 10% податку на прибуток, які спрямовані до бюджету Києва Бюджетним кодексом. Тобто змінами до закону вони внесли зміни до кодексу. Це однозначно суперечить Конституції навіть по формі", – заявила Оксана Продан.

Вона пояснила, що ці 10% були передбачені на виконання Києвом як столицею цілого ряду функцій, які не виконують інші міста, села і селища.

"Крім того, Київ – єдина громада в Україні, яка отримує 40% ПДФО, в той час як інші громади – 64%. Так побудована бюджетна система України, а народні депутати зламали цю систему, вибудовану Бюджетним кодексом", – зазначила Продан.

Радниця голови АМУ наголосила, що в разі введення в дію цього закону наслідки відчують на собі усі мешканці міста.

По-перше, за її словами, за рахунок коштів, які вилучаються, нараховувалися доплати столичним медикам та вчителям, а також понад 400 тисяч ВПО, які мешкають у столиці.

"Ризики того, що вони будуть отримувати менше допомоги на оренду або квартплату, дуже високі. Крім того, медики та освітяни в Києві отримують додаткові доплати, щоб мати конкурентну для Києва заробітну плату. Це також кошти, які будуть під загрозою", – пояснила Продан.

По-друге, під загрозою опинилися кошти, які Київ планував спрямувати на допомогу ЗСУ. Адже в столичному бюджеті є стаття, яка передбачає виділення ЗСУ 10 млрд грн лише в разі виконання бюджету.

Якщо вилучити 8 млрд, бюджет не буде виконаний, тож киянам доведеться шукати інші джерела фінансування потреб захисників, пояснила радниця голови АМУ.

Крім того, наслідками введення в дію цього закону можуть стати підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці і тарифів на тепло. Тому президент має накласти вето на нього, упевнена Продан.

"Тарифи можуть бути підняті для кожного мешканця Києва, якщо заберуть ці 8 млрд грн. Тому сьогодні кожен киянин зацікавлений в тому, щоб президент наклав вето на цей закон. Він має усі повноваження, щоб заветувати закон і відправити в парламент на доопрацювання", – підкреслила Оксана Продан.

Що відомо про вилучення 8 млрд у Києва

20 серпня 2025 Верховна рада проголосувала за зміни до держбюджету (законопроєкт №13439-3). Вони стосуються переважним чином невійськових видатків на загальну суму в 40 млрд гривень.

Додаткові видатки збалансовано шляхом скорочення інших, невійськових видатків. В тому числі за рахунок переспрямування 8 млрд коштів податку на прибуток з бюджету Києва до загального бюджету країни.

За інформацією мера міста Віталія Кличка, ці кошти мали піти на компенсацію вартості проїзду в громадському транспорті, допомогу військовим, доплати бюджетникам тощо.

Нагадаємо, мер Києва закликав президента не підписувати закон про вилучення у Києва 8 млрд грн як такий, що порушує Конституцію, Бюджетний кодекс та закон про столицю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Місцеве самоврядування Віталий Кличко Держбюджет
Новини
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії