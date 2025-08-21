Кличко про вилучення 8 млрд у Києва: порушення закону заради централізації влади
Вилучення у столиці 8 млрд гривень, які Київ планував спрямувати на виплати військовим, транспорт і доплати бюджетникам, ухвалене з порушенням закону. Це послаблює самоврядування й веде до авторитаризму.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи ухвалення Радою змін до бюджету, пише РБК-Україна.
Кличко заявив, що рішення про вилучення 8 млрд грн у столиці було ухвалене з порушенням Бюджетного кодексу та законодавства.
За його словами, ці кошти мали піти на виплати вчителям і лікарям, ремонти шкіл та лікарень, забезпечення нижчої ціни на проїзд в міському транспорті та, що особливо важливо, на підтримку Збройних сил.
"Я жартував, що відчуваю себе міністром оборони, тому що з ранку до вечора до мене звертаються військові за допомогою. І громада міста робить все для того, щоб їм допомогти. Але когось там тригерить, що Київ найбільше допомагає військовим",- заявив Віталій Кличко.
На його думку, ситуація свідчить про тиск на столицю з метою позбавити її ресурсів і мати можливість тиснути на місцеве самоврядування.
Мер столиці також назвав це рішення продовженням згортання реформи децентралізації.
За його словами, реформа децентралізації була однією з найуспішніших, але зараз вже не можна говорити про децентралізацію. Навпаки: повна централізація. Військові адміністрації забирають повноваження у самоврядування, висловив думку міський голова.
"Те, що відбувається - як я казав, раніше пахло, а зараз вже смердить авторитаризмом. Я дуже не хочу жити в авторитарній країні. Ми всі боремось за те, щоб стати частиною європейської родини демократичних країн", - наголосив Кличко.
Він вважає, що таким чином влада зачищає собі поле для виборів.
"У нас сьогодні стоїть питання існування країни, питання виживання. А хтось готується до ймовірних виборів. Політики говорять на цю тему. А я задаю просте питання: до яких виборів ви готуєтесь? До держдуми? Сьогодні відбуваються неправильні речі, і я говорю про це відверто", - резюмував Кличко.
Зміни до бюджету: що відомо про вилучення 8 млрд у Києва
20 серпня Верховна Рада 229 голосами проголосувала за зміни до держбюджету (законопроєкт №13439-3). Вони стосуються переважним чином невійськових видатків на загальну суму в 40 млрд гривень.
Додаткові видатки збалансовано шляхом скорочення інших, невійськових видатків. В тому числі за рахунок скорочення обслуговування державного боргу України на 33,6 млрд гривень, а також переспрямування 8 млрд коштів податку на прибуток з бюджету Києва до загального бюджету країни.
"За" проголосували 196 народних депутатів від "Слуги народу" та колишні депутати ОПЗЖ.
Нагадаємо, раніше у партії "УДАР"назвали вилучення у столиці 8 млрд черговою атакою на Київ та зачисткою політичного поля.