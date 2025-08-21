ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кличко про вилучення 8 млрд у Києва: порушення закону заради централізації влади

Четвер 21 серпня 2025 14:09
UA EN RU
Кличко про вилучення 8 млрд у Києва: порушення закону заради централізації влади Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Вилучення у столиці 8 млрд гривень, які Київ планував спрямувати на виплати військовим, транспорт і доплати бюджетникам, ухвалене з порушенням закону. Це послаблює самоврядування й веде до авторитаризму.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи ухвалення Радою змін до бюджету, пише РБК-Україна.

Кличко заявив, що рішення про вилучення 8 млрд грн у столиці було ухвалене з порушенням Бюджетного кодексу та законодавства.

За його словами, ці кошти мали піти на виплати вчителям і лікарям, ремонти шкіл та лікарень, забезпечення нижчої ціни на проїзд в міському транспорті та, що особливо важливо, на підтримку Збройних сил.

"Я жартував, що відчуваю себе міністром оборони, тому що з ранку до вечора до мене звертаються військові за допомогою. І громада міста робить все для того, щоб їм допомогти. Але когось там тригерить, що Київ найбільше допомагає військовим",- заявив Віталій Кличко.

На його думку, ситуація свідчить про тиск на столицю з метою позбавити її ресурсів і мати можливість тиснути на місцеве самоврядування.

Мер столиці також назвав це рішення продовженням згортання реформи децентралізації.

За його словами, реформа децентралізації була однією з найуспішніших, але зараз вже не можна говорити про децентралізацію. Навпаки: повна централізація. Військові адміністрації забирають повноваження у самоврядування, висловив думку міський голова.

"Те, що відбувається - як я казав, раніше пахло, а зараз вже смердить авторитаризмом. Я дуже не хочу жити в авторитарній країні. Ми всі боремось за те, щоб стати частиною європейської родини демократичних країн", - наголосив Кличко.

Він вважає, що таким чином влада зачищає собі поле для виборів.

"У нас сьогодні стоїть питання існування країни, питання виживання. А хтось готується до ймовірних виборів. Політики говорять на цю тему. А я задаю просте питання: до яких виборів ви готуєтесь? До держдуми? Сьогодні відбуваються неправильні речі, і я говорю про це відверто", - резюмував Кличко.

Зміни до бюджету: що відомо про вилучення 8 млрд у Києва

20 серпня Верховна Рада 229 голосами проголосувала за зміни до держбюджету (законопроєкт №13439-3). Вони стосуються переважним чином невійськових видатків на загальну суму в 40 млрд гривень.

Додаткові видатки збалансовано шляхом скорочення інших, невійськових видатків. В тому числі за рахунок скорочення обслуговування державного боргу України на 33,6 млрд гривень, а також переспрямування 8 млрд коштів податку на прибуток з бюджету Києва до загального бюджету країни.

"За" проголосували 196 народних депутатів від "Слуги народу" та колишні депутати ОПЗЖ.

Нагадаємо, раніше у партії "УДАР"назвали вилучення у столиці 8 млрд черговою атакою на Київ та зачисткою політичного поля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко
Новини
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"