Кличко закликав Зеленського не підписувати закон про вилучення у Києва 8 млрд

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента із закликом не підписувати законопроєкт №13439-3 як такий, що суперечить Конституції та Бюджетному кодексу. Закон передбачає, зокрема, вилучення у столиці 8 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті столичної мерії.

Так, Віталій Кличко закликав главу держави не підписувати закон та повернути його до Верховної Ради на повторний розгляд. Він підкреслив, що такі зміни суперечать принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи, Конституції України та Закону "Про столицю".

"Конституція та бюджетне законодавство гарантують участь держави у фінансовій підтримці місцевого самоврядування, визначають принципи самостійності та збалансованості місцевих бюджетів. Також гарантують органам місцевого самоврядування компенсацію витрат, що виникли внаслідок рішень органів державної влади", - йдеться у повідомленні КМДА.

Законопроєкт №13439-3 передбачає, зокрема, що податок на прибуток підприємств у повному обсязі зараховуватиметься до державного бюджету, тоді як нині 10% цього податку спрямовується до бюджету столиці.

"Щодо цифр, то, за розрахунками, з бюджету Києва мають бути вилучені 8 млрд грн, які передбачені в бюджеті міста на 2025 рік. Зокрема, ці кошти йдуть на фінансування освіти, медицини, транспорту, реабілітацію військовослужбовців та підтримку Збройних Сил України", - наголосив Віталій Кличко.