"Последствия ощутят все киевляне": Продан призвала ветировать закон об изъятии 8 млрд у столицы
Закон об изменениях в госбюджет, который изымает у Киева 8 млрд грн, разрушает структуру, выстроенную Бюджетным кодексом. Последствия этого ощутит каждый житель столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу председателя Ассоциации городов Украины Оксану Продан.
"Народные депутаты одобрили закон об изменениях в госбюджет на 2025 год и изъяли 10% налога на прибыль, направленных в бюджет Киева Бюджетным кодексом. То есть изменениями в закон они внесли изменения в кодекс. Это однозначно противоречит Конституции даже по форме", – заявила Оксана Продан.
Она пояснила, что эти 10% были предусмотрены на исполнение Киевом как столицей целого ряда функций, которые не выполняют другие города, села и поселки.
"Кроме того, Киев – единственная громада в Украине, которая получает 40% НДФЛ, в то время как другие громады – 64%. Так построена бюджетная система Украины, а народные депутаты сломали эту систему, построенную Бюджетным кодексом", – отметила Продан.
Советник главы АГУ подчеркнула, что в случае введения в действие этого закона последствия ощутят на себе все жители города.
Во-первых, по ее словам, за средств, которые изымаются, начислялись доплаты столичным медикам и учителям, а также более 400 тысяч ВПЛ, проживающих в столице.
"Риски того, что они будут получать меньше пособия на аренду или квартплату, очень высокие. Кроме того, медики и педагоги в Киеве получают дополнительные доплаты, чтобы иметь конкурентную для Киева заработную плату. Это также средства, которые будут под угрозой", – пояснила Продан.
Во-вторых, под угрозой оказались средства, которые Киев планировал направить на помощь ВСУ. Ведь в столичном бюджете есть статья, предусматривающая выделение ВСУ 10 млрд грн только в случае исполнения бюджета.
Если изъять 8 млрд, бюджет не будет выполнен, так что киевлянам придется искать другие источники финансирования потребностей защитников, пояснила советница главы АГУ.
Кроме того, последствиями введения в действие данного закона могут стать повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы и тарифов на тепло. Поэтому президент должен ветировать его, уверена Продан.
"Тарифы могут быть подняты для каждого жителя Киева, если заберут эти 8 млрд грн. Поэтому сегодня каждый киевлянин заинтересован в том, чтобы президент наложил вето на этот закон. У него есть все полномочия, чтобы ветировать закон и отправить в парламент на доработку", – подчеркнула Оксана Продан.
Что известно об изъятии 8 млрд у Киева
20 августа 2025 Верховная рада проголосовала за изменения в госбюджет (законопроект №13439-3). Они касаются преимущественно невоенных расходов на общую сумму в 40 млрд гривен.
Дополнительные расходы сбалансированы путем сокращения других невоенных расходов. В том числе за счет перенаправления 8 млрд средств налога на прибыль из бюджета Киева в общий бюджет страны.
По информации мэра города Виталия Кличко, эти средства должны были пойти на компенсацию стоимости проезда в общественном транспорте, помощь военным, доплаты бюджетникам и т.д.
Напомним, мэр Киева призвал президента не подписывать закон об изъятии у Киева 8 млрд грн как нарушающий Конституцию, Бюджетный кодекс и закон о столице.