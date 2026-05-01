Закон про цивільну зброю. Клименко розповів про результати експертних консультацій

У них взяли участь народні депутати, керівники МВС, Нацполіції, СБУ, ДБР, представники Офісу президента, громадських організацій, військової, ветеранської, адвокатської, медійної спільнот.

Клименко наголосив, що вогнепальна зброя в Україні легалізована, але придбати її можуть лише ті, хто відповідає певним критеріям. Він додав, що правила її обігу потребують осучаснення та чіткого врегулювання виключно на рівні закону.

"Йдеться про ключові речі: право на самозахист, класифікація дозволених видів зброї, чіткі підстави для застосування цивільними, а також механізми вилучення у випадках загрозливої поведінки чи домашнього насильства", - наголосив він.

Глава МВС зазначив, що окремим блоком є підготовка - теоретичне та практичне навчання, іспити. Це передбачає і розбудову відповідної інфраструктури із залученням бізнесу.

"Зброя - це не лише право. Першочергово це - відповідальність. І вона має бути підкріплена жорсткими перевірками. Фільтрами, через які не зможуть пройти люди з психічними порушеннями, залежностями, кримінальною історією (навіть якщо справа не дійшла до суду)", - підкреслив Клименко.

Він зазначив, що учасники консультацій зійшлися в думці, що закон про обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні необхідний як для громадян, так і для правоохоронців.