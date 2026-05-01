Закон о гражданском оружии. Клименко рассказал о результатах экспертных консультаций

14:00 01.05.2026 Пт
2 мин
Какие ключевые вещи должен урегулировать закон?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Игорь Клименко (facebook.com_zelenskyy.official)

В Министерстве внутренних дел состоялись экспертные консультации по законодательному урегулированию гражданского огнестрельного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Игоря Клименко.

Читайте также: Оружие у гражданских могло бы предотвратить трагедии вроде Бучи, - эксперт

В них приняли участие народные депутаты, руководители МВД, Нацполиции, СБУ, ГБР, представители Офиса президента, общественных организаций, военного, ветеранского, адвокатского, медийного сообществ.

Клименко подчеркнул, что огнестрельное оружие в Украине легализовано, но приобрести его могут только те, кто соответствует определенным критериям. Он добавил, что правила его обращения требуют осовременивания и четкого урегулирования исключительно на уровне закона.

"Речь идет о ключевых вещах: право на самозащиту, классификация разрешенных видов оружия, четкие основания для применения гражданскими, а также механизмы изъятия в случаях угрожающего поведения или домашнего насилия", - подчеркнул он.

Глава МВД отметил, что отдельным блоком является подготовка - теоретическое и практическое обучение, экзамены. Это предусматривает и развитие соответствующей инфраструктуры с привлечением бизнеса.

"Оружие - это не только право. В первую очередь это - ответственность. И она должна быть подкреплена жесткими проверками. Фильтрами, через которые не смогут пройти люди с психическими нарушениями, зависимостями, уголовной историей (даже если дело не дошло до суда)", - подчеркнул Клименко.

Он отметил, что участники консультаций сошлись во мнении, что закон об обороте гражданского огнестрельного оружия в Украине необходим как для граждан, так и для правоохранителей.

Напомним, 19 апреля Игорь Клименко высказался за рассмотрение возможности предоставления гражданам права на вооруженную самозащиту, в частности с использованием короткоствольного огнестрельного оружия.

Кроме того, глава МВД также высказал позицию ведомства относительно короткоствольного оружия. Клименко очертил взгляды министерства на возможность расширения доступа граждан к этому виду вооружения.

Больше по теме:
Министерство внутренних дел УкраиныОружие в Украине