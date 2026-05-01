Закон о гражданском оружии. Клименко рассказал о результатах экспертных консультаций

В них приняли участие народные депутаты, руководители МВД, Нацполиции, СБУ, ГБР, представители Офиса президента, общественных организаций, военного, ветеранского, адвокатского, медийного сообществ.

Клименко подчеркнул, что огнестрельное оружие в Украине легализовано, но приобрести его могут только те, кто соответствует определенным критериям. Он добавил, что правила его обращения требуют осовременивания и четкого урегулирования исключительно на уровне закона.

"Речь идет о ключевых вещах: право на самозащиту, классификация разрешенных видов оружия, четкие основания для применения гражданскими, а также механизмы изъятия в случаях угрожающего поведения или домашнего насилия", - подчеркнул он.

Глава МВД отметил, что отдельным блоком является подготовка - теоретическое и практическое обучение, экзамены. Это предусматривает и развитие соответствующей инфраструктуры с привлечением бизнеса.

"Оружие - это не только право. В первую очередь это - ответственность. И она должна быть подкреплена жесткими проверками. Фильтрами, через которые не смогут пройти люди с психическими нарушениями, зависимостями, уголовной историей (даже если дело не дошло до суда)", - подчеркнул Клименко.

Он отметил, что участники консультаций сошлись во мнении, что закон об обороте гражданского огнестрельного оружия в Украине необходим как для граждан, так и для правоохранителей.