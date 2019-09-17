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Закон о предотвращении разрушения дорог передали на подпись Зеленскому

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Проект уже подписал глава парламента Дмитрий Разумков

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1063 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по поводу источников формирования государственного дорожного фонда". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Закон ранее одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Проектом предлагается предотвратить преждевременное разрушение автодорог перегруженными транспортными средствами. Для этого предусматривается административно-хозяйственные и административные штрафы за нарушение законодательства об автотранспорте включить в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины.

Напомним, данный законопроект ВР одобрила за основу и в целом 12 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, Рада 11 сентября приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля", определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный. Документом предусматривается увеличение штрафов за разрушение дорог перегруженным автотранспортом. Проект уже подписал спикер ВР, он передан на подпись Зеленскому.

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