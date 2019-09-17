Закон про запобігання руйнуванню доріг передали на підпис Зеленському

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1063 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Закон раніше схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.

Проектом пропонується запобігти передчасному руйнуванню автодоріг перевантаженими транспортними засобами. Для цього передбачається адміністративно-господарські та адміністративні штрафи за порушення законодавства про автотранспорт включити в джерела формування Державного дорожнього фонду України.

Нагадаємо, даний законопроект ВР схвалила за основу і в цілому 12 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада 11 вересня прийняла законопроект №1047 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. Документом передбачається збільшення штрафів за руйнування доріг перевантаженим автотранспортом. Проект уже підписав спікер ВР, він переданий на підпис Зеленському.