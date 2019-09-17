На подпись Зеленскому передали закон о штрафах за разрушение дорог

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект закона уже подписал глава парламента Дмитрий Разумков

На подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому передали законопроект №1047, предусматривающий штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Так, последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту.

Проект закона ранее подписал спикер ВР Дмитрий Разумков.

Напомним, 11 сентября Верховная рада Украины приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля", определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный. Изначально нардепы одобрили документ за основу 323-мя голосами. Однако потом его приняли в целом, это поддержал 331 парламентарий.

Как писало РБК-Украина ранее, в апреле комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал ВР 8 созыва принять закон для увеличения штрафов за разрушение дорог, а именно за нарушение перевозок опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

Добавим также, Рада 12 сентября также поддержала за основу и в целом законопроект №1063 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины по поводу источников формирования государственного дорожного фонда" для предотвращения разрушения дорог.