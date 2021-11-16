Закон об олигархах нужен власти для борьбы с политическими оппонентами, - Рудык
Вместо реальной борьбы с влиянием олигархов, украинская власть придумала закон, позволяющий бороться со своими политическими оппонентами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью на сайте аналитического центра Atlantic Council авторства народного депутата Киры Рудык.
"Нынешние украинские власти, похоже, выбрали популистский антиолигархический образ в качестве инструмента борьбы с политическими оппонентами, в то же время поддерживая или даже укрепляя отношения с привилегированными кланами олигархов", - говорится в статье.
Реальная же борьба с влиянием олигархов заключается в реформировании судебной, правоохранительной и антимонопольной системы, считает автор.
Сам же закон, по мнению нардепа, ведет к узурпации власти и может иметь губительные последствия для страны.
"Этот закон больше похож на попытку скрыть усиление президентских полномочий за фасадом популистской риторики", - добавила Кира Рудык.
Напомним, 6 ноября на сайте Atlantic Council был подвергнут резкой критике закон об олигархах. Американские эксперты предупредили о риске использования этого закона для сведения счетов с политическими оппонентами, в первую очередь бывшим президентом Петром Порошенко. Также отметили риск для свободы слова и демократии.
Позже эту позицию Atlantic Council подтвердил и нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, который заявил, что закон об олигархах по мнению американских партнеров негативно скажется на демократии в Украине.
Кроме того, вслед за США закон об олигархах раскритиковали в Европарламенте.