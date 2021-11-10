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"Способ свести счеты": Atlantic Council раскритиковала закон об олигархах

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Киев, Среда 10 ноября 2021 16:52
"Способ свести счеты": Atlantic Council раскритиковала закон об олигархах Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Atlantic Council раскритиковала украинский закон об олигархах, призвав ЕС и США внимательно следить за его имплементацией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление организации.

"Критерии определения того, кто квалифицируется как олигарх, либо субъективны, либо открыты для манипуляций… Он выглядит как механизм исполнительной власти, нацеленный в первую очередь на сведение счетов с избранными соперниками, особенно с бывшим президентом Украины Петром Порошенко", - утверждают в Atlantic Council.

По мнению аналитиков Atlantic Council, западные партнеры Украины не могут позволить себе оставаться равнодушными к недостаткам стратегии деолигархизации власти.

"США и ЕС должны следить за реализацией законопроекта и добиваться изменений, отражающих передовую международную практику. Любые изменения должны учитывать рекомендации Венецианской комиссии, которые ожидаются к концу года", - говорится в сообщении.

В Atlantic Council указали на риск сближения президента с олигархом Игорем Коломойским.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Западные дипломаты и эксперты заявили о рисках для свободы слова, поскольку закон ограничивает право бизнеса владеть СМИ.

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Дмитрий Разумков
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