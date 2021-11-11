В США обеспокоены украинским законом об олигархах и давлении на СМИ, - нардеп

"У нас была большая встреча. 17 человек было со стороны Atlantic Council, на которой в том числе обсуждали и вопросы закона о деолигархизации. Постоянно звучало несколько тезисов. Первый - о влиянии на медиа. К сожалению, ситуация с KyivPost только усугубила те опасения, что и в том числе закон об олигархах может в дальнейшем использоваться только для того, чтобы власть влияла на определенные медиа-ресурсы. Второй - это дальнейшая узурпация или концентрация власти", - сообщил Железняк в эфире телеканала "Украина24".

Часть критических выводов Atlantic Council относительно этого закона была отражена в недавней статье на сайте аналитического центра, отметил нардеп.

"Откровенно говоря, я не нашел на встрече ни одного человека, который бы разделял энтузиазм, который мы постоянно слышим от представителей власти относительно последних изменений, в том числе и закона об олигархах", - подытожил Железняк.