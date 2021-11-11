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В США обеспокоены украинским законом об олигархах и давлении на СМИ, - нардеп

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 13:00
В США обеспокоены украинским законом об олигархах и давлении на СМИ, - нардеп Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Американский аналитический центр Atlantic Council негативно оценил закон об олигархах и его последствия для развития демократии в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа.

"У нас была большая встреча. 17 человек было со стороны Atlantic Council, на которой в том числе обсуждали и вопросы закона о деолигархизации. Постоянно звучало несколько тезисов. Первый - о влиянии на медиа. К сожалению, ситуация с KyivPost только усугубила те опасения, что и в том числе закон об олигархах может в дальнейшем использоваться только для того, чтобы власть влияла на определенные медиа-ресурсы. Второй - это дальнейшая узурпация или концентрация власти", - сообщил Железняк в эфире телеканала "Украина24".

Часть критических выводов Atlantic Council относительно этого закона была отражена в недавней статье на сайте аналитического центра, отметил нардеп.

"Откровенно говоря, я не нашел на встрече ни одного человека, который бы разделял энтузиазм, который мы постоянно слышим от представителей власти относительно последних изменений, в том числе и закона об олигархах", - подытожил Железняк.

Напомним, 6 ноября на сайте Atlantic Council был подвергнут резкой критике закон об олигархах. Американские эксперты предупредили о риске использования этого закона для сведения счетов с политическими оппонентами, в первую очередь бывшим президентом Петром Порошенко. Также отметили риск для свободы слова и демократии.

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Дмитрий Разумков
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