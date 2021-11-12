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Вслед за США закон об олигархах раскритиковали в Европарламенте

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 13:18
Вслед за США закон об олигархах раскритиковали в Европарламенте Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Принятый недавно в Украине закон об олигархах станет явным политическим инструментом против политических оппонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Европарламента, члена партии Зеленых Германии Виолы фон Крамон в интервью изданию "Новое Время".

"Олигархи вроде Коломойского очень сильны. И этот забавный закон, по которому недавно проголосовали, бесполезен. Этот закон для меня является явным политическим указанием использовать его против политических оппонентов", - сообщила член Европарламента.

Она надеется, что президент Зеленский и его партия, правительство докажут обратное, однако судя по объективным обстоятельствам - это маловероятно.

"Когда я вижу, как Зеленский полагается на СМИ Коломойского и как люди в парламенте получают конверты с деньгами… Кто им платит? Коломойский, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук? Если они хотят это изменить, они должны платить своим коллегам в Раде лучше и официально. Дать им достойную зарплату, а не держать их на зарплате олигархов - но в законе об этом ничего не написано. Вам нужно лучше платить сотрудникам в органах власти, в министерствах, в Раде, тогда у вас будут независимые органы. Сейчас все в руках олигархов", - добавила Виола фон Крамон.

Напомним, 6 ноября на сайте Atlantic Council был подвергнут резкой критике закон об олигархах. Американские эксперты предупредили о риске использования этого закона для сведения счетов с политическими оппонентами, в первую очередь бывшим президентом Петром Порошенко. Также отметили риск для свободы слова и демократии.

Позже эту позицию Atlantic Council подтвердил и нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, который заявил, что закон об олигархах по мнению американских партнеров негативно скажется на демократии в Украине.

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Дмитрий Разумков
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