Закон про олігархів потрібний владі для боротьби з політичними опонентами, - Рудик

Замість реальної боротьби із впливом олігархів, українська влада вигадала закон, що дозволяє боротися зі своїми політичними опонентами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю на сайті аналітичного центру Atlantic Council авторства народного депутата Кіри Рудик.

"Нинішня українська влада, схоже, вибрала популістський антиолігархічний образ як інструмент боротьби з політичними опонентами, водночас підтримуючи або навіть зміцнюючи відносини з привілейованими кланами олігархів", - йдеться у статті.

Реальна ж боротьба з впливом олігархів полягає у реформуванні судової, правоохоронної та антимонопольної системи, вважає автор.

Сам закон, на думку нардепа, веде до узурпації влади і може мати згубні наслідки для країни.

"Цей закон більше схожий на спробу приховати посилення президентських повноважень за фасадом риторики популістів", - додала Кіра Рудик.