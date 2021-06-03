Закон об олигархах: что думают о документе на Западе

Закон об олигархах, который внес в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский , в беседе с РБК-Украина оценил один из западных дипломатов. Он также обратил внимание на другие задачи, которые стоят перед украинским правительством.

Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов" .

В то же время, один из западных дипломатов в разговоре с изданием отметил, что ограничение роли олигархов – критически важная задача. "Я рад слышать, что украинская власть работает над этим вопросом", – сказал собеседник.

Впрочем, дипломат также обратил внимание на то, что еще до принятия "антиолигархического" законопроекта у власти есть ряд других заданий в этом направлении: судебная реформа, укрепление антикоррупционных структур, регуляторных органов, Антимонопольного комитета.

"Все это немедленно сократит негативное влияние олигархов. Все эти реформы сложны, но могут быть полностью реализованы при наличии политической воли", – резюмировал собеседник издания.