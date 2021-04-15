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Зеленский предложил разработать законопроект о "статусе олигархов"

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 19:34
Зеленский предложил разработать законопроект о "статусе олигархов" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигархов. Такое предложение он выдвинул на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом он заявил в своем видеообращении, которое есть в распоряжении РБК-Украина.

"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект. Такого у нас в Украине не было, считаю, что сегодня это один из приоритетов, фундаментальный законопроект про статус олигарха в нашей стране", - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что нельзя допускать влияния олигархов на Украину, поэтому будет разработана законодательная инициатива.

"Что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес и любой бизнес в Украине. Влияние олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику, на законы, на Верховную раду - это, мне кажется, допускать больше нельзя, поэтому будет разрабатываться законодательная инициатива по поводу олигархов", - добавил он.

Обновлено от 19:55. Видео комментарий Зеленского опубликовал в открытом доступе Офис президента.

На сьогоднішньому засіданні РНБО обговорювали питання Донбасу. Подробиць розголошувати не можу, однак запевняю –...

Posted by Володимир Зеленський on Thursday, April 15, 2021

Напомним, в начале марта США заявили о введении персональных санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского. Вашингтон обвинил Коломойского в якобы коррупции в период, когда он возглавлял Днепропетровскую область.

После объявления санкций против Коломойского в Офисе президента поблагодарили США за помощь в борьбе с олигархами.

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