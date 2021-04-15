Зеленский предложил разработать законопроект о "статусе олигархов"
Президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигархов. Такое предложение он выдвинул на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом он заявил в своем видеообращении, которое есть в распоряжении РБК-Украина.
"Я предложил Совету национальной безопасности и обороны и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать новый законопроект. Такого у нас в Украине не было, считаю, что сегодня это один из приоритетов, фундаментальный законопроект про статус олигарха в нашей стране", - заявил он.
Глава государства подчеркнул, что нельзя допускать влияния олигархов на Украину, поэтому будет разработана законодательная инициатива.
"Что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес и любой бизнес в Украине. Влияние олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику, на законы, на Верховную раду - это, мне кажется, допускать больше нельзя, поэтому будет разрабатываться законодательная инициатива по поводу олигархов", - добавил он.
Обновлено от 19:55. Видео комментарий Зеленского опубликовал в открытом доступе Офис президента.
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