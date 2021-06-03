Закон про олігархів: що думають про документ на Заході

Закон про олігархів, який вніс до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський, в бесіді з РБК-Україна оцінив один із західних дипломатів. Він також звернув увагу на інші завдання, які стоять перед українським урядом.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна - "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".
Водночас один із західних дипломатів у розмові з виданням зазначив, що обмеження ролі олігархів – критично важливе завдання. "Я радий чути, що українська влада працює над цим питанням", – сказав співрозмовник.
Втім, дипломат також звернув увагу на те, що ще до прийняття "Антиолігархічного" законопроєкту у влади є ряд інших завдань у цьому напрямку: судова реформа, зміцнення антикорупційних структур, регуляторних органів, Антимонопольного комітету.
"Все це негайно скоротить негативний вплив олігархів. Всі ці реформи складні, але можуть бути повністю реалізовані за наявності політичної волі", – резюмував співрозмовник видання.
Нагадаємо, розробку законопроєкту про олігархів президент анонсував після засідання Ради національної безпеки і оборони ще в середині квітня.
Крім того, закон про олігархів діятиме протягом 10 років. На його основі будуть розроблені антитрастові закони і закон про лобізм.