Закон про незалежність НАБУ і САП опубліковано: коли він набуде чинності

Новий закон про НАБУ і САП

Нагадаємо, необхідність повернути незалежність НАБУ і САП виникла після того, як Верховна Рада ухвалила закон, який урізає повноваження цих двох основних антикорупційних органів.

Українці на тлі такої ініціативи вийшли на протести. Водночас у Єврокомісії новий закон назвали"серйозним кроком назад для України".

Також у ЄК після ухвалення закону кілька разів закликали Україну забезпечити незалежність антикорупційних органів.

Сьогодні, 31 липня, Верховна Рада ухвалила закон, який фактично повертає незалежність НАБУ і САП. Його автором є президент Володимир Зеленський.

Ініціатива також спрямована на те, щоб убезпечити антикорупційну інфраструктуру України від російського впливу. Зокрема, співробітників низки правоохоронних органів зобов'язали регулярно проходити поліграф.

Всі деталі нового закону - в матеріалі РБК-Україна.