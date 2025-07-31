Закон о независимости НАБУ и САП опубликован: когда он вступит в силу

Закон, который возвращает полномочия НАБУ и САП, опубликовали в парламентской газете "Голос Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт газеты.
Учитывая, что закон был опубликован в парламентской газете сегодня, 31 июля, то он вступит в силу уже начиная с 1 августа.
Напомним, необходимость вернуть независимость НАБУ и САП возникла после того, как Верховная Рада приняла закон, который урезает полномочия этих двух основных антикоррупционных органов.
Украинцы на фоне такой инициативы вышли на протесты. В то же время в Еврокомиссии новый закон назвали "серьезным шагом назад для Украины".
Также в ЕК после принятия закона несколько раз призывали Украину обеспечить независимость антикоррупционных органов.
Сегодня, 31 июля, Верховная Рада приняла закон, который фактически возвращает независимость НАБУ И САП. Его автором является президент Владимир Зеленский.
Инициатива также направлена на то, чтобы обезопасить антикоррупционную инфраструктуру Украины от российского влияния. В частности, сотрудников ряда правоохранительных органов обязали регулярно проходить полиграф.
Все детали нового закона - в материале РБК-Украина.