НАБУ та САП повертають повноваження. Зеленський підписав закон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави.

Перед цим документ підписав і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Таким чином, закон набуде чинності наступного дня після його публікації у парламентській газеті "Голос України".

"Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту - тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави. Рішення правильне", - сказав Зеленський від час відеозвернення.

Як зазначив президент, "дуже важливо, що держава дослухається до суспільної думки".

Україна є демократією - точно жодних сумнівів. Урядовці невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон", - додав президент.

Повноваження НАБУ та САП повертають

Зазначимо, що глава держави підписав власний проект закону №13533, який відновлює незалежність НАБУ та САП.

Відповідний документ було розроблено як альтернативу скандальному №12414, що суттєво обмежував повноваження антикорупційних органів і спричинив суспільне обурення та критику з боку міжнародних партнерів.

Чому виник скандал з антикорупційними органами

Нагадаємо, що 22 липня Рада ухвалила законопроєкт №12414. Він передбачав, зокрема, що генеральний прокурор отримає прямий доступ до справ НАБУ, зможе втручатися у діяльність САП, змінювати підслідність справ та самостійно підписувати підозри.

Це рішення викликало гостру реакцію - як з боку українського суспільства (протести в Києві та по низці міст), так і з боку міжнародних партнерів України, зокрема країн G7 та Єврокомісії. У ЄС неофіційно застерегли про можливе припинення фіндопомоги, а ухвалений закон назвали "відкатом у боротьбі з корупцією".

Зеленський подав законопроект для гарантування незалежності НАБУ та САП

Вже 24 липня президент України подав до парламенту законопроєкт №13533, який повертає повноваження НАБУ та САП і гарантує їхню процесуальну незалежність. Документ передбачає, що:

Генпрокурор не може втручатися в розслідування НАБУ;

Підслідність справ не змінюється без згоди керівника САП;

Визначається незалежність САП у процесуальних рішеннях;

Працівники НАБУ з доступом до держтаємниці проходитимуть поліграф (контроль здійснюватиме не СБУ, а внутрішнє управління НАБУ).

Як голосувала Верховна Рада за №13533

Вже 31 липня Верховна Рада ухвалила закон про повернення повноважень НАБУ та САП. "За" проголосував 331 депутат, не було жодного голосу "проти" чи "утримався".

326 народних обранців також проголосували за невідкладне підписання закону президентом.

Реакція суспільства

Після ухвалення закону про повернення повноважень, учасники мирної акції, які збиралися неподалік Верховної Ради перед голосуванням парламенту та стежили за ходом розгляду проекту №13533, привітали рішення народних обранців повернути незалежність НАБУ та САП. Вони скандували, що "влада - це народ".

Таким чином, остаточне ухвалення закону Зеленського про НАБУ та САП покликане відновити баланс в антикорупційній системі та усунути загрози, які виникли після голосування за №12414.