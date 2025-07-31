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Закон про незалежність НАБУ і САП опубліковано: коли він набуде чинності

Київ, Четвер 31 липня 2025 18:08
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Закон про незалежність НАБУ і САП опубліковано: коли він набуде чинності Фото: керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос (Юлія Акімова, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Закон, який повертає повноваження НАБУ і САП, опублікували в парламентській газеті "Голос України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт газети.

З огляду на те, що закон було опубліковано в парламентській газеті сьогодні, 31 липня, то він набуде чинності вже починаючи з 1 серпня.

Новий закон про НАБУ і САП

Нагадаємо, необхідність повернути незалежність НАБУ і САП виникла після того, як Верховна Рада ухвалила закон, який урізає повноваження цих двох основних антикорупційних органів.

Українці на тлі такої ініціативи вийшли на протести. Водночас у Єврокомісії новий закон назвали"серйозним кроком назад для України".

Також у ЄК після ухвалення закону кілька разів закликали Україну забезпечити незалежність антикорупційних органів.

Сьогодні, 31 липня, Верховна Рада ухвалила закон, який фактично повертає незалежність НАБУ і САП. Його автором є президент Володимир Зеленський.

Ініціатива також спрямована на те, щоб убезпечити антикорупційну інфраструктуру України від російського впливу. Зокрема, співробітників низки правоохоронних органів зобов'язали регулярно проходити поліграф.

Всі деталі нового закону - в матеріалі РБК-Україна.

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