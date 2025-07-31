ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Изменения Образование Деньги Общество
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Закон о независимости НАБУ и САП опубликован: когда он вступит в силу

Киев, Четверг 31 июля 2025 18:08
UA EN RU
Закон о независимости НАБУ и САП опубликован: когда он вступит в силу Фото: руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос (Юлия Акимова, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Закон, который возвращает полномочия НАБУ и САП, опубликовали в парламентской газете "Голос Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт газеты.

Учитывая, что закон был опубликован в парламентской газете сегодня, 31 июля, то он вступит в силу уже начиная с 1 августа.

Новый закон о НАБУ и САП

Напомним, необходимость вернуть независимость НАБУ и САП возникла после того, как Верховная Рада приняла закон, который урезает полномочия этих двух основных антикоррупционных органов.

Украинцы на фоне такой инициативы вышли на протесты. В то же время в Еврокомиссии новый закон назвали "серьезным шагом назад для Украины".

Также в ЕК после принятия закона несколько раз призывали Украину обеспечить независимость антикоррупционных органов.

Сегодня, 31 июля, Верховная Рада приняла закон, который фактически возвращает независимость НАБУ И САП. Его автором является президент Владимир Зеленский.

Инициатива также направлена на то, чтобы обезопасить антикоррупционную инфраструктуру Украины от российского влияния. В частности, сотрудников ряда правоохранительных органов обязали регулярно проходить полиграф.

Все детали нового закона - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАБУ САП Верховная рада
Новости
НАБУ и САП возвращают полномочия. Зеленский подписал закон
НАБУ и САП возвращают полномочия. Зеленский подписал закон
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции