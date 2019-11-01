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Закон про позбавлення нардепів виплат через прогули у п'ятницю вводиться у дію

Новини » Політика     01.11.2019 - 08:11
Закон про позбавлення нардепів виплат через прогули у п'ятницю вводиться у дію
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон вводиться у дію з 1 числа місяця, наступного за місяцем його опублікування

Закон про позбавлення нардепів виплат через прогули з п'ятниці, 1 листопада, вводиться у дію. Так, 29 жовтня проект був опублікований у виданні "Голос України".

Згідно з нормами документа, він набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування, а вводиться у дію з 1 числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Відповідно до закону, у разі, якщо нардеп протягом календарного місяця протягом однієї чергової сесії ВР України без поважних причин не бере безпосередньої участі в більш ніж одній третині пленарних засідань Ради або більш ніж половині засідань комітету, до складу якого він входить, такому депутати не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Нагадаємо, 29 жовтня закон був опублікований у "Голосі України", а 30 жовтня документ набув чинності.

Так, 18 жовтня законопроект схвалив спікер ВР Дмитро Разумков, а глава держави Володимир Зеленський підписав документ 25 жовтня. Парламент прийняв цей закон у другому читанні 16 жовтня. А за основу Рада схвалила його 12 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив, що за пропуски засідань ВР без поважної причини депутатів будуть позбавляти коштів на депутатські повноваження, а зарплату залишать. За його словами, кошти на депутатські повноваження - досить чималі і навіть більше заробітної плати.

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