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Президент подписал закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов

Новости » Политика    25.10.2019 - 17:09
Президент подписал закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепов будут лишать средств на депутатские полномочия, а зарплату оставят

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 25 октября, подписал законопроект №1035-2 о лишении нардепов выплат из-за прогулов. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Президент подписал закон о лишении нардепов выплат из-за прогулов

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Так, в случае, если нардеп в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии ВР Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем одной трети пленарных заседаний Рады или более чем половине заседаний комитета, в состав которого он входит, таком депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Напомним, 18 октября законопроект одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков. Парламент принял данный закон во втором чтении 16 октября. А за основу Рада одобрила его 12 сентября.

Отметим, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее подчеркивал, что за пропуски заседаний Верховной рады без уважительной причины депутатов будут лишать средств на депутатские полномочия, а заработную плату оставят. По его словам, средства на депутатские полномочия - достаточно немалые и даже больше заработной платы.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет рекомендовал Верховной раде принять за основу и в целом законопроект №1035-2.

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