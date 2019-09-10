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Закон про імпічмент президента: як голосували фракції

Новини » Політика    10.09.2019 - 12:18
Закон про імпічмент президента: як голосували фракції
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

За прийняття закону в цілому проголосувала лише фракція "Слуга народу"

Стало відомо, як голосували фракції за законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент глави держави. Про це повідомляє РБК-Україна.

Підкреслимо, спочатку депутати Верховної ради під час розгляду проекту в першому читанні прийняли документ за основу 337-ма голосами. Потім глава парламенту Дмитро Разумков озвучив пропозицію голосувати закон у цілому. Профільний комітет також виступив на підтримку прийняття документа в цілому. Однак опозиційні фракції заявили про грубе порушення регламенту ВР і вимагали не ставити документ на голосування.

Закон про імпічмент президента: як голосували фракції

Разом з тим законопроект проголосували в цілому. Його прийняття підтримали 245 депутатів ВР, з яких 244 - нардепи від фракції "Слуга народу", а один - позафракційний.

Нагадаємо, сьогодні парламент підтримав за основу і в цілому законопроект №1012 "Про особливій процедурі усунення президента України з поста (імпічмент)". За його прийняття проголосували 245 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував ВР схвалити законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент.

Так, закон був визначений президентом як невідкладний.

Відзначимо також, 3 вересня Рада прийняла в другому читанні законопроект №7203 авторства п'ятого президента Петра Порошенка, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

Фракції ВР проведуть консультації через прийняття закону про імпічмент у цілому Рада схвалила закон про імпічмент президента
Новини України імпічментфракцияСлуга народа
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