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Закликав вбивати українських дітей. СБУ повідомила про нову підозру екс-директору Russia Today

Фото: Антон Кузнєцов-Красовський (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки повідомила про нову підозру колишньому директору з мовлення російського телеканалу Russia Today Антону Кузнєцову-Красовському, який закликав до геноциду українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що в одному з нещодавніх ефірів своєї авторської програми Кузнєцов-Красовський публічно закликав топити і спалювати українських дітей.

Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today та на власних каналах російського пропагандиста в Youtube і Telegram, які налічують декілька сотень тисяч підписників.

На підставі цих фактів слідчі СБУ повідомили пропагандисту про нову підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу (публічні заклики до геноциду (діяння умисно вчиненому з метою повного або часткового знищення національної та етнічної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Справа Кузнєцова-Красовського

Ще з лютого 2022 року пропагандист публічно підтримував агресію Росії проти України, виправдовував злочини окупантів та закликав до геноциду українського народу.

У зв'язку з цим суд заочно засудив Кузнєцова-Красовського до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Служба безпеки УкраїниRussia Todayпропагандист