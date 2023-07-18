Закликав вбивати українських дітей. СБУ повідомила про нову підозру екс-директору Russia Today

Повідомляється, що в одному з нещодавніх ефірів своєї авторської програми Кузнєцов-Красовський публічно закликав топити і спалювати українських дітей.

Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today та на власних каналах російського пропагандиста в Youtube і Telegram, які налічують декілька сотень тисяч підписників.

На підставі цих фактів слідчі СБУ повідомили пропагандисту про нову підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу (публічні заклики до геноциду (діяння умисно вчиненому з метою повного або часткового знищення національної та етнічної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Справа Кузнєцова-Красовського

Ще з лютого 2022 року пропагандист публічно підтримував агресію Росії проти України, виправдовував злочини окупантів та закликав до геноциду українського народу.

У зв'язку з цим суд заочно засудив Кузнєцова-Красовського до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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