Призывал убивать украинских детей. СБУ сообщила о новом подозрении экс-директору Russia Today

Сообщается, что в одном из недавних эфиров своей авторской программы Кузнецов-Красовский призывал топить и сжигать украинских детей.

Этот сюжет вышел в телевыпусках Russia Today и на собственных каналах российского пропагандиста в Youtube и Telegram, которые насчитывают несколько сотен тысяч подписчиков.

На основании этих фактов следователи СБУ сообщили пропагандисту о новом подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса (публичные призывы к геноциду (деяние преднамеренно совершенном с целью полного или частичного уничтожения национальной и этнической группы путем лишения жизни членов такой группы).

Поскольку фигурант скрывается от правосудия за границей, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Дело Кузнецова-Красовского

Еще с февраля 2022 года пропагандист публично поддерживал агрессию России против Украины, оправдывал преступления оккупантов и призывал к геноциду украинского народа.

В связи с этим суд заочно приговорил Кузнецова-Красовского к 5 годам заключения с конфискацией имущества.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.