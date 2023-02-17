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Закликав до геноциду українців. Суд засудив до 5 років ув'язнення директора Russia Today

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П'ятниця 17 лютого 2023 14:19
Закликав до геноциду українців. Суд засудив до 5 років ув'язнення директора Russia Today Фото: директор Russia Today Антон Кузнєцов-Красовський (росЗМІ)
Автор: Руслан Гаращенко

Директора Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського український суд заочно засудив до 5 років ув'язнення за заклики до геноциду українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Під час слідчо-оперативних дій зібрано докази провини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України", - йдеться у повідомленні спецслужби.

Закликав до геноциду українців. Суд засудив до 5 років ув'язнення директора Russia Today

Фото: суд визнав пропагандиста Кузнєцова-Красовського винним і засудив його до 5 років ув'язнення (ssu.gov.ua)

За даними СБУ, з лютого минулого року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення Росії, виправдовував злочини росіян та закликав до геноциду українського народу.

Свої тези пропагандист розповсюджував під час ефірів на RT, а також через підконтрольні Teleram-канали.

Так, суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями:

  • ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, скоєних з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їхнього поширення або розповсюдження таких матеріалів).

Пропагандисту призначено 5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Проте наразі він перебуває за кордоном.

"Співробітники СБУ знають про його місцезнаходження та проводять комплексні заходи щодо притягнення винного до відповідальності", - зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що прокуратура заочно оголосила підозру прокремлівському блогеру-пропагандисту Семену Пегову.

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