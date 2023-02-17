Закликав до геноциду українців. Суд засудив до 5 років ув'язнення директора Russia Today
Директора Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського український суд заочно засудив до 5 років ув'язнення за заклики до геноциду українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Під час слідчо-оперативних дій зібрано докази провини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України", - йдеться у повідомленні спецслужби.
Фото: суд визнав пропагандиста Кузнєцова-Красовського винним і засудив його до 5 років ув'язнення (ssu.gov.ua)
За даними СБУ, з лютого минулого року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення Росії, виправдовував злочини росіян та закликав до геноциду українського народу.
Свої тези пропагандист розповсюджував під час ефірів на RT, а також через підконтрольні Teleram-канали.
Так, суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями:
- ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, скоєних з використанням засобів масової інформації);
- ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їхнього поширення або розповсюдження таких матеріалів).
Пропагандисту призначено 5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Проте наразі він перебуває за кордоном.
"Співробітники СБУ знають про його місцезнаходження та проводять комплексні заходи щодо притягнення винного до відповідальності", - зазначили у спецслужбі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що прокуратура заочно оголосила підозру прокремлівському блогеру-пропагандисту Семену Пегову.
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