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Украина может объявить топ-пропагандиста Russia Today в международный розыск

Новина українською →
Киев, Суббота 18 июня 2022 15:38
Украина может объявить топ-пропагандиста Russia Today в международный розыск Фото: российский пропагандист Антон Кузнецов-Красовский (facebook.com/openshow.ru)
Автор: Илона Свиридова

Служба безопасности Украины объявила подозрение топ-пропагандисту Russia Today Андрею Кузнецову-Красовскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что Кузнецову Красовскому, который является директором по вещанию российского телеканала Russia Today, объявили подозрение в публичных призывах к геноциду и насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти.

"Для распространения вражеской агитации он использовал телевизионные эфиры и собственные YouTube и Telegram-каналы. Сейчас решается вопрос объявления пропагандиста в международный розыск", - говорится в сообщении.

Напомним, до полномасштабного вторжения Кузнецов-Красовский заявил, что если Украина вступит в НАТО, то "сожжет" украинскую Конституцию на Крещатике.

Российский пропагандист фигурирует в санкционном списке ЕС.

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Служба безопасности Украины Russia Today
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